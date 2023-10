Paris (www.anleihencheck.de) - Der Polnische Zloty (PLN) hat sich von seinem Schwächeanfall Anfang September erholt und gegenüber dem Euro wieder an Stärke gewonnen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Beflügelnd habe in dieser Woche in erster Linie der Ausgang der Parlamentswahlen gewirkt. Beobachter hätten die klare Mehrheit für die europafreundlichen Oppositionsparteien als positives Signal für die polnische Wirtschaft gewertet. Eine weitere Legislaturperiode unter Führung der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hätte demnach die Gefahr erhöht, dass Polen endgültig in Richtung einer autokratischen Staatsform abdrifte. Mittel- bis langfristig hätte dieser Weg Polen sogar aus der EU herausführen können, habe es in Analystenkreisen geheißen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...