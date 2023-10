Berlin (ots) -Am 4. November ist es endlich soweit: Nach dreijähriger Pause öffnet die Deutsche Oper Berlin wieder ihre Türen für die 27. Festliche Operngala zugunsten der Deutschen AIDS-Stiftung.Die traditionsreiche AIDS-Gala ist das wichtigste Charity-Event in Deutschland rund um das Thema HIV und Aids. Auch bei der 27. Auflage geht es darum, zu sensibilisieren, Spenden zu sammeln und die Solidarität im Kampf gegen das Virus zu fördern. In diesem Jahr engagiert sich erstmals CUPRA, eine der jüngsten Automarken, als Hauptsponsor und unterstützt die Veranstaltung auf umfangreiche Art und Weise. CUPRA setzt sich als Challenger-Brand dafür ein, die Deutsche AIDS-Stiftung als Partner dabei zu unterstützen, Aufmerksamkeit - insbesondere bei jungen Menschen - zu schaffen. Denn die Gefahr einer Ansteckung und auch die Probleme der Ausgrenzung von Betroffenen existieren nach wie vor."Best of Opera - Arien, Ensembles, Chöre und Ouvertüren" ist der musikalische Titel der Gala, der nicht nur Operngenuss auf höchstem Niveau verspricht, sondern auch eine Symbiose mit der aktuellen Popkultur verfolgt. Erstmalig in diesem Jahr wird eine angesagte Popkünstlerin mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin ihre Hits auf der Opernbühne performen. Ein Highlight, mit dem gezielt auch eine jüngere Klientel angesprochen werden soll.Die Moderation übernimmt in diesem Jahr der viel gefeierte Opernstar Rolando Villazón, der nicht nur durch den Abend sowie dem erstklassigen Rahmenprogramm führt, sondern auch selbst als Tenor auftritt. Das exklusive After-Show-Event findet mit Livemusik und Tanz in besonderem Ambiente im Foyer, auf der Bühne und den Hinterbühnen der Deutschen Oper statt. Als weiteres Highlight wird Felix Jaehn ab Mitternacht die Turntables übernehmen.Neben dem Star-DJ und den internationalen Stars der Opernwelt werden auch wieder viele prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft der Einladung der Deutschen AIDS-Stiftung in die Hauptstadt folgen. Bisher haben sich unter anderem angekündigt (im Gesamtüberblick):Bundesminister für Gesundheit Dr. Karl LauterbachRegierender Bürgermeister von Berlin Kai WegnerFelix JaehnÁlvaro SolerMariella AhrensSimone ThomallaLeonyTina RulandNadja BenaissaEva HabermannMousse T.Margarita BroichRiccardo SimonettiVladimir BurlakovEvelyn BurdeckiArtjom Gilz"Wir sind sehr dankbar und glücklich darüber, dass mit der großzügigen Unterstützung der Sponsoren und Gäste die 27. Festliche Operngala zugunsten der Deutschen AIDS-Stiftung stattfindet. Die Operngala ist für unsere Arbeit sehr wichtig. HIV gibt es noch und ist nach wie vor nicht heilbar. Die Gala schafft Aufmerksamkeit; und den Erlös brauchen wir dringend, um über HIV zu informieren und für Projekte, insbesondere in Berlin, die den Betroffenen unmittelbar helfen", freut sich Dr. Florian Reuther, Mitglied des Vorstands der Deutschen AIDS-Stiftung.Noch gibt es einige Opernkarten - auch zu einem vergünstigten Preis für die Jugend bis 30 Jahre - die ab 260 EUR über die Opernkasse in der Deutschen Oper oder über den Webshop unter www.deutscheoperberlin.de (https://deutscheoperberlin.de/de_DE/calendar/27-festliche-operngala-fuer-die-deutsche-a.17594998) erhältlich sind.Über die Agentur NvG.event gibt es noch Aftershowpartykarten. Bestellung über Tel: +49 (172) 4266485 oder operngala@nvg-event.de.Die 27. Festlichen Operngala zugunsten der Deutschen AIDS-Stiftung wird vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) aufgezeichnet. Sie ist am 05. November 2023 um 20:03 Uhr im Hörfunk rbb Kultur zu hören sowie am 02. Dezember 2023 um 22:20 Uhr auf 3Sat und am 05. Dezember 2023 um 23:45 Uhr im rbb zu sehen.Spenden: Berliner Sparkasse, IBAN: DE14 1005 0000 0190 4044 00 BIC: BELADEBEXXXWeitere Informationen unter www.deutscheoperberlin.de (https://deutscheoperberlin.de/de_DE/calendar/27-festliche-operngala-fuer-die-deutsche-a.17594998) und www.aids-stiftung.deÜber die Deutsche AIDS-Stiftung:Die Deutsche AIDS-Stiftung unterstützt betroffene Menschen mit materieller Versorgung. Seit 30 Jahren hilft die Organisation Bedürftigen mit HIV und AIDS in Deutschland durch Einzelhilfen und durch die Unterstützung von Projekten und Gruppenhilfen wie betreutes Wohnen, Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen oder Genesungsreisen. Die Stiftung unterstützt zudem zahlreiche Hilfs- und Präventionsprojekte, die sich speziell an Menschen mit Migrationshintergrund richten. Darüber hinaus fördert die Deutsche AIDS-Stiftung seit 2000 ausgewählte internationale Hilfsprojekte im südlichen Afrika.AIDS zählt weltweit zur gravierendsten Pandemie, mit tödlichen Folgen für unzählige Opfer. Noch immer infizieren sich jährlich fast 1,7 Millionen Menschen mit HIV, das unbehandelt tödlich verläuft. Die Behandlung ist kostenintensiv und weltweit für inzwischen 59 Prozent der erkrankten verfügbar. In Deutschland leben ungefähr 90.000 Menschen mit HIV oder AIDS. Sie erleben noch immer gesellschaftliche Stigmatisierung und viele von ihnen geraten in soziale Notlagen.