Mainz (ots) -Seit viereinhalb Jahren war er als Moderator die Konstante beim politischen Magazin "Berlin direkt" aus der Hauptstadt. Nun moderiert Theo Koll am Sonntag, 22. Oktober 2023, 19.10 Uhr, zum letzten Mal "Berlin direkt" im ZDF, bevor er in den Ruhestand geht. In seiner Abschiedssendung stehen die aktuellen Themen im Vordergrund - unter anderem die politischen Folgen des Hamas-Angriffs auf Israel.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Theo Koll ist ein profilierter, großartiger Journalist und Kollege, der das ZDF-Informationsprogramm in den zurückliegenden drei Jahrzehnten geprägt hat. Er steht für profunde, unaufgeregte, verlässliche Information. Das hat seine journalistische Karriere ausgezeichnet und wird auch seine letzte 'Berlin direkt'-Sendung prägen. Theo Koll ist einer der besten Kenner des Berliner Politikbetriebs. Auch aus London und Paris hat er viele Jahre lang europäische Perspektiven vermittelt. Als Moderator von ZDF-Wahlsendungen und von 'Frontal 21' hat er mit exakten Analysen und pointierten Moderationen geglänzt."Am darauffolgenden Sonntag, 29. Oktober 2023, 19.10 Uhr, wird "Berlin direkt" von Shakuntala Banerjee moderiert, die als stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios im Wechsel mit Theo Koll das besteingeschaltete Politmagazin im deutschen Fernsehen präsentiert. Als neue Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios folgt Diana Zimmermann auf Theo Koll - die profilierte Journalistin, die seit einem Jahr als Korrespondentin im Hauptstadtstudio arbeitet und zuvor für das ZDF in London und Peking war, wird ab November 2023 auch als Moderatorin von "Berlin direkt" am Sonntagabend im ZDF zu sehen sein.Die journalistische Laufbahn von Theo KollTheo Koll startete 1990 als Redakteur im ZDF-Studio Bonn in seine 33 politisch abwechslungsreichen ZDF-Jahre als Korrespondent, Moderator und Redaktionsleiter: Acht Jahre lang leitete er das ZDF-Studio in London, ebenfalls acht Jahre moderierte er das investigative Politmagazin "Frontal 21", anschließend präsentierte er fünf Jahre das "auslandsjournal". Die Moderation von "ZDF spezial"-Ausgaben, die Präsentation des "Politbarometers" sowie der Analysen und Hochrechnungen in den Wahlsendungen des ZDF kamen als Aufgaben hinzu. Ab 2014 leitete Theo Koll das ZDF-Auslandsstudio Südwesteuropa in Paris, bevor er ab März 2019 bis zu seinem altersbedingten Wechsel in den Ruhestand im Herbst 2023 das ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin führte.KontaktBei Fragen zu "Berlin direkt" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Berlin direkt" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirekt) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "Berlin direkt" (https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5631155