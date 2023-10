Wien (ots) -Bewerbungsfrist läuft am 10. Dezember 2023 abAm 21. Oktober 2023 schreibt der Stiftungsvorstand der Volkstheater-Privatstiftung als Eigentümervertreter gemäß Stellenbesetzungsgesetz die künstlerische Leitung (= künstlerische Geschäftsführung) des Theaters ab der Spielzeit 2025/26 aus. Die künstlerische Leitung verantwortet in der Nachfolge von Kay Voges den gesamten künstlerischen Bereich und übernimmt gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor die Geschäftsführung des Volkstheaters. Die Stelle wird ab 1. September 2025 für bis zu fünf Jahre besetzt. Gesucht wird eine teamorientierte Persönlichkeit, die für ein zeitgenössisches, politisches Theater mit einer unverwechselbaren Handschrift steht und über eine geeignete künstlerische und organisatorische Leitungserfahrung verfügt. Interessierte Kandidat*innen können sich bis zum 10. Dezember bewerben.Zum Zweck der Auswahl der*des bestgeeigneten Kandidat*in wurde eine fünfköpfige Findungskommission durch die Volkstheater Privatstiftung eingerichtet. Auf Basis von persönlichen Hearings mit ausgewählten Bewerber*innen wird die Findungskommission eine Empfehlung für die Besetzung aussprechen.Die detaillierte Ausschreibung finden Sie auf der Website des Volkstheaters unter Jobs - Volkstheater Wien (https://www.volkstheater.at/jobs/)Die Volkstheater-Privatstiftung ist bestrebt, den Anteil an Frauen in Leitungspositionen zu erhöhen. Frauen werden daher nachdrücklich zur Bewerbung eingeladen.Pressekontakt:Volkstheater Ges.m.b.H.Patrizia BüchelePresse & Öffentlichkeitsarbeitpatrizia.buechele@volkstheater.atOriginal-Content von: Volkstheater Wien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097031/100912554