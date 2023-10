München (ots) -Ihr Erste Hilfe Koffer kann jetzt auch mit einem Laien-Reanimationssystem erweitert werden - Der Lebensretter vor dem Notarzt.Der Cardio First-Angel ist ein Herz-Lungen-Wiederbelebungs-System für die wichtige Herzdruckmassage. Ein Gerät, welches die überlebensentscheidende Zeitspanne zwischen Herzstillstand und Notarzt überbrückt, da bereits vor der Ankunft des Notarztes unbedingt lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Mit dem Cardio First Angel können auch Laien problemlos eine effektive Herzmassage durchführen. Ohne Angst, etwas falsch zu machen - noch bevor der Notarzt eintrifft. Kommt es zu einem Herzstillstand, ist eine sofortige Herzdruckmassage in den ersten Minuten entscheidend für das Überleben. Dies ist das Wichtigste, um die Blutzirkulation vom Herzen zum Gehirn aufrecht zu erhalten.Bei folgenden Situationen kann es zum Herzstillstand kommen:Herzinfarkt, Schlaganfall, Allergie, Unfall, Schock, Stromschlag, Erstickung, Asthma, Diabetes, Herzmuskelschwäche, Long- Covid und Post-Covid.Die Entwicklung erfolgte mit Prof. Dr. Hagl, LMU München Großhadern.www.cardiofirstangel.comAb sofortPressekontakt:Raimund Mößmer 0175/5503195Original-Content von: Cardio First Angel UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151339/5631162