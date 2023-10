DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Dr. Markus Arendt wird neuer Vorstand der Dr. Hönle AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (pta/20.10.2023/17:35) - Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG beabsichtigt Herrn Dr. Markus Arendt voraussichtlich mit Wirkung zum 01.05.2024 zum Mitglied des Vorstands der Dr. Hönle AG zu bestellen. Er wird Nachfolger von Dr. Franz Richter, der vom Aufsichtsrat in den Vorstand entsendet wurde und mit der Bestellung eines Nachfolgers aus dem Vorstand ausscheidet.

Herr Richter kehrt in den Aufsichtsrat zurück und übernimmt dort wieder den Vorsitz. Herr Niklas Friedrichsen hatte während der Zeit der Entsendung den Vorsitz im Aufsichtsrat übernommen.

