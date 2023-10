DJ Aktien Schweiz schwächer - Finanzwerte und Zykliker unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut mit deutlichen Abgaben haben die Kurse am schweizerischen Aktienmarkt den Handel am Freitag beendet. Der Krieg in Nahost und kräftig gestiegene Marktzinsen führten zum Rückzug der Anleger aus Aktien. Das bevorstehende Wochenende dürfte ebenfalls zur Zurückhaltung beigetragen haben.

Der SMI verlor 1 Prozent auf 10.349 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 26,45 (zuvor: 23,46) Millionen Aktien. Mit die höchsten Verluste verzeichneten Finanzwerte. Höhere Zinsen sind eigentlich positiv für Banken und Versicherungen, doch überwogen am Freitag wohl Befürchtungen, dass die das Zinsniveau die Wirtschaft ausbremsen und damit das Geschäft der Branchenunternehmen beeinträchtigen könnte. Der Kurs der Bank UBS fiel um 2,8 Prozent. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbilligten sich um bis zu 3 Prozent.

Besser als der breite Markt hielten sich die am Vortag abverkauften Schwergewichte Nestle (-0,3%), Novartis (+0,1%) und Roche (+0,2%). Positiv wurden die Drittquartalszahlen von Sika (-0,6%) aufgenommen. Die Aktie konnte sich dem Verkaufsdruck zwar nicht dauerhaft entziehen, hielt sich aber besser als andere Konjunkturzykliker, die stärker von Rezessionssorgen belastet wurden. ABB fielen um 2,4 Prozent, Holcim um 2,8 Prozent und Geberit um 2,5 Prozent.

Unter den Nebenwerten verbilligten sich Meyer Burger um 3,4 Prozent. Wie andere Aktien der Solarbranche litten die Titel unter enttäuschenden vorläufigen Geschäftszahlen des US-Unternehmens Solaredge.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2023 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.