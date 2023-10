Wie die Wiener Börse mitteilt, ist es bei der in London ansässigen Lcocsoco zum Wiederruf der Einbeziehung der Aktien gekommen. Das Unternehmen notiert seit Februar 2019 im direct market, nun soll der letzte Handelstag der 20. November 2023 sein, wie es heißt. Das Unternehmen liefert Produkte, Dienstleistungen und Technologien, um Menschen, Unternehmen und Gemeinden dabei zu unterstützen, nachhaltiger zu werden. Im August kündigte das Unternehmen eine Transformation an. CEO James Perry erklärte: "Wir setzen uns für nachhaltiges Wachstum, Innovation und gemeinsamen Erfolg ein. Unsere Transformation wird sich positiv auf Unternehmen und Gemeinden auswirken, gleichzeitig den Shareholder Value steigern und gleichzeitig unsere Betriebsausgaben ...

