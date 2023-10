EQS-Ad-hoc: Cardea Europe AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Cardea Europe AG: Hauptversammlung stimmt zu sämtlichen Tagesordnungspunkten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu



Frankfurt am Main, 20.Oktober 2023 - Die Aktionäre der Cardea Europe AG ("Cardea"), haben auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 18. Oktober 2023 zu allen Tagesordnungspunkten einstimmig den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. Die Hauptversammlung hat im Wesentlichen beschlossen, zukünftig unter dem Namen Luna Capital Partners AG zu firmieren und das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr anzupassen. Cardea Europe AG ist die Emittentin der 7,25% Anleihe 20/23 (ISIN: DE000A3H2ZP5 / WKN: A3H2ZP), die unter anderem an der Börse Frankfurt im Freiverkehr notiert ist.



