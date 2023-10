DJ PTA-News: Dr. Hönle AG: Dr. Markus Arendt wird neuer Vorstand der Dr. Hönle AG

Gilching (pta/20.10.2023/18:30) - Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG beabsichtigt Herrn Dr. Markus Arendt voraussichtlich mit Wirkung zum 01.05.2024 zum Mitglied des Vorstands der Dr. Hönle AG zu bestellen. Er wird Nachfolger von Dr. Franz Richter, der vom Aufsichtsrat in den Vorstand entsendet wurde und mit der Bestellung eines Nachfolgers aus dem Vorstand ausscheidet.

Herr Richter kehrt in den Aufsichtsrat zurück und übernimmt dort wieder den Vorsitz. Herr Niklas Friedrichsen hatte während der Zeit der Entsendung den Vorsitz im Aufsichtsrat übernommen.

Herr Arendt (56) hat über 20 Jahre Erfahrung als Geschäftsführer und Bereichsleiter bei international tätigen Industrieunternehmen. Er ist derzeit Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft der MKS Instruments, Inc., eines an der NASDAQ notierten Zulieferers der Halbleiterindustrie. Zuvor war er 15 Jahre bei der SÜSS MicroTec SE u.a. als Leiter der Business Unit UV-Lithografie und Geschäftsführer der SUSS Photonic Systems Inc., Corona, USA tätig. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und promovierte an der Universität Heidelberg und dem Forschungszentrum Karlsruhe (heute Karlsruher Institut für Technologie KIT).

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein führender Anbieter industrieller UV-Technologie mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Wasser-, Luft- und Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler und Produkte aus Quarzglas unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

