Die führende KI-Audio-Plattform Adthos hat ihre neueste Version vorgestellt, indem sie personalisierte und lokalisierte Audionachrichteninhalte für Radiosender in den USA generiert hat. Adthos for News ermöglicht es Sendern, mit Hilfe fortschrittlicher synthetischer Sprach- und KI-Technologie eine Vielzahl von Nachrichteninhalten in mehreren Sprachen zu produzieren.

Dank der sofort einsatzbereiten Integration in Newsroom-Systeme wie Burli und NewsBoss können Sender und Verlage im Handumdrehen komplette Nachrichtenbulletins mit Zitaten und Clips, mehreren Stimmen, Musikbetten und Idents erstellen. Wetter-, Verkehrs- und Sportnachrichten können vollständig automatisiert und für beliebige Standorte lokalisiert werden, wobei die Sender die Möglichkeit haben, Beiträge in ihrem eigenen Format zu verfassen. Mithilfe von zahlreichen KI-Technologien bietet die innovative Plattform von Adthos eine effiziente und äußerst kreative Methode, um ein größeres Publikum mit Aktualisierungen in Sendequalität zu erreichen und anzusprechen. Für kleinere Sender ist das eine Möglichkeit, schnell und einfach aktuelle, lokalisierte und gezielte Nachrichten, Wettervorhersagen, Verkehrs- und Sportinformationen zu erstellen.

Raoul Wedel, CEO von Adthos, erklärte: "Wir haben die Möglichkeiten für die Erstellung von Nachrichteninhalten mit den Sendern diskutiert und ihr Feedback umgesetzt. Daraus haben wir eine Lösung entwickelt, mit der die Erstellung von Nachrichteninhalten automatisieren und optimiert werden kann. Letztendlich sorgt dieser Ansatz nicht nur für höhere Kosteneffizienz, sondern ermöglicht auch die Skalierung und das Erreichen eines größeren Publikums. Ich bin gespannt, was diese Sender und Verleger aus dem Ergebnis machen!"

Die synthetischen Stimmen von Adthos erreichen Sendequalität und sind für die Wiedergabe von Nachrichten trainiert. Folglich klingen die generierten Nachrichteninhalte natürlich und professionell, während die Qualität und Glaubwürdigkeit erhalten bleibt, die das Publikum von Nachrichtenquellen erwartet. Nutzer können aus einem der nachrichtenspezifischen Voice-over-Angebote der Plattform wählen oder die Stimme ihres Moderators zur Bibliothek hinzufügen. Während die Inhalte für Verkehrsnachrichten und Sport datengesteuert und KI-generiert sind, haben sich die Macher aufgrund der offensichtlichen Sensibilität für Nachrichteninhalte dafür entschieden, Verbindungen zu bewährten Redaktionssystemen herzustellen.

Adthos hat eine Demoseite eingerichtet, auf der sich Interessierte informieren können. Mehrere große Medienunternehmen aus der ganzen Welt haben sich bereits angemeldet, und Fernsehsender können sich bewerben über press@adthos.com.

