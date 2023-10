Tobias Wann, CEO von Xempus, übergibt Anfang November 2023 die Unternehmensführung an Malte Dummel, bisher COO und CFO des Unternehmens, sowie Martin Bockelmann, Gründer und Aufsichtsrat von Xempus. Beide werden künftig als Co-CEOs die Geschicke des Unternehmens leiten. Änderungen an der Spitze der Münchener Vorsorgeplattform Xempus: Der CEO von Xempus, Tobias Wann, nimmt seinen Hut. Martin Bockelmann, Gründer und Mitglied des Aufsichtsrats, wechselt in die Geschäftsführung des Unternehmens. Ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...