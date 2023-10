Der DAX ist am heutigen Freitag weiter abgetaucht und zeigt sich im nachbörslichen Handel bei 14.830 Punkten tiefer. Und damit im Bereich des unteren Fibonacci-Fächers im Wochenchart sowie an der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke. Sollte es zu einem Einmarsch israelischer Bodentruppen in den Gaza-Streifen am Wochenende kommen, wäre am Montag mit einem Gap-down an den Aktienmärkten zu rechnen. Dabei könnte der DAX dann im weiteren Kursverlauf auch ...

