Der Bitcoin notiert am Freitag erstmals seit Anfang August wieder über der 30.000-Dollar-Marke. Wie DER AKTIONÄR schon am Donnerstagabend erwähnte, sollte damit nun der Weg in Richtung Jahreshoch und darüber hinaus frei sein. Von diesem Szenario würde vor allem die Coinbase-Aktie profitieren. Für Trader winken nach wie vor rund 100 Prozent.

