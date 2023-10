Piper Sandler hat das Kursziel für Kraft Heinz von 41 auf 34 Dollar gesenkt und bewertet die Aktien weiterhin neutral. Einige wichtige Kategorien stünden nach wie vor unter Druck, und der Start von Lunchables in Schulen sei sehr bescheiden gelaufen, erklärte das Analysehaus in seinem jüngsten Researchbericht.Ein weiterer Grund für das gesenkte Kursziel seien die Umsätze in den USA, welche im letzten Quartal um zwei Prozent gesunken sind, während das Wachstum bereits seit dem vierten Quartal 2022 ...

