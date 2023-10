Das Unternehmen Lightning Labs bietet an, den Dollar zu "bitcoinisieren". Diese neue Funktion verspricht ein echter Durchbruch in der Entwicklung der Blockchain-Technologie zu sein. Lightning Labs hat am Mittwoch Taproot Assets auf dem Mainnet veröffentlicht und ermöglicht damit die Ausgabe von Stablecoins und realen Vermögenswerten auf Bitcoin und dem Lightning-Netzwerk.AnzeigeAnzeige "Neue Ära für Bitcoin" Wie Ryan Gentry, Director of Business ...

Den vollständigen Artikel lesen ...