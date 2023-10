Osnabrück (ots) -Ricarda Lang: Grüne wollen bei Migration "Anwälte der Kommunen" seinGrünen-Vorsitzende will Registrierung an den Außengrenzen sicherstellen - "Wer Schutz braucht, muss ihn bekommen"Osnabrück. In der Debatte um eine Eindämmung der irregulären Migration nach Deutschland hat Grünen-Parteichefin Ricarda Lang sich dafür ausgesprochen, "bestehende Regeln auch anzuwenden". Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Lang: "Wichtig ist zum Beispiel, dass die Registrierung an den Außengrenzen sichergestellt ist. Nur so kann Verteilung funktionieren, aber auch eine vernünftige Versorgung der Menschen. Unter anderem deswegen verhandeln wir ja auf europäischer Ebene gerade über eine Reform des Asylsystems." Humanität und Ordnung gehörten zusammen. "Denn natürlich gibt es legitime Fluchtgründe. Wer vor Krieg und Terror flieht, wer Schutz braucht, muss ihn bekommen. Darüber hinaus arbeiten wir weiter daran, die Kommunen konkret zu entlasten. Dazu gehören dauerhafte Finanzierungszusagen vom Bund für die Kommunen. Wir wollen in dieser Regierung die Anwälte der Kommunen sein", so Lang.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5631227