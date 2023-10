Aktien Wochenrückblick - Rückwärtsgang. Am Freitag fiel die eigentlich über Wochen ziemlich stabile 15.000er Marke im DAX ohne Widerstand. Dafür reichten einige schlechte Quartalszahlen, steigende Zinsen an den Anleihemärkten in Verbindung mit zunehmender Angst vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Diese Woche hätte eigentlich die Woche der Wasserstoffs werden können - 7 Mrd USD Subventionen für 7 zukünftige US-H2-Hubs. Aber auch die "bedachten" Unternehmen, wie eine Plug Power, Bloom Energy, Air Products, Air Liquide u.a., aber auch die indirekten Profiteure wie Siemens Energy, thyssenKrupp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...