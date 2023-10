Anleger im Krisenmodus? Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, Gold, Bitcoin & Aktien (TSLA, NFLX, NVDA

Anzeige / Werbung

Auch in dieser Woche gab es wieder eine Menge Bewegungen an der Börse. Diesmal nicht ausgelöst durch Wirtschaftsdaten, sondern vielmehr nach dem Start der US-Quartalssaison durch Unternehmen an der Börse selbst. Zwei Vertreter, deren Bilanzen für zweistellige Kursbewegungen der Auslöser waren, stellen wir nach dem allgemeinen Marktteil vor - es handelte sich um Tesla und Netflix.

Doch zunächst schauten wir auf das Chartbild des DAX, der zum Wochenausklang weiter an Boden verlor und damit unter der 15.000er-Marke notierte und dort auch den ersten Schlusskurs seit rund einem halben Jahr vollziehen dürfte. Es gelang ihm in den Vorwochen nicht mehr, die wichtige Zone von 15.500 Punkten zu überwinden, sodass der Druck sich nun auf der Unterseite zu entladen scheint.

Ebenfalls stark unter Druck kam der Nasdaq aus dieser Handelswoche. Die Bewegungen der Vorwoche zeigten bereits erste Anzeichen eines Abverkaufs. Der mittelfristige Abwärtstrend ab den Jahreshochs im Tageschart wurde zwar berührt, aber nicht übertroffen. Zudem signalisieren starke Wirtschaftsdaten aus den USA ein weiterhin robustes Wachstum der US-Wirtschaft. Parallel dazu war der Dow Jones und der breite S&P500 Teil der Analyse des Aktienmarktes.

Das "Geld" suchte sich vorrangig andere Assetklassen in dieser Woche. Dabei fiel der starke Goldpreis mit einer Tendenz zur 2.000er-Marke ebenso auf, wie der Bitcoin, den es recht magisch an die 30.000er-Marke zieht. Beide Chartbilder haben wir für Sie in der Analyse mit berücksichtigt. Roland Jegen nutzt für die technische Beurteilung den Nanotrader und entsprechende Futures-Kurse.

Gern würden wir Dich kommenden Montag wieder zum interaktiven "Börsenausblick" einladen - melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen hier auf der Landingpage an.

Aus dem Aktienbereich kamen wir neben den benannten Reaktionen von Netflix und Tesla auch auf die Quartalszahlen von Procter & Gamble zu sprechen. Hier ist eher eine Seitwärtsphase zu diagnostizieren, während Tesla auf eine breite Unterstützung trifft und erstmals seit 5 Quartalen die Erwartungen der Wall Street verfehlte. Der neue Cybertruck soll zwar ab 30. November ausgeliefert werden, die Rabatte bei den etablierten Modellen konnten jedoch das Umsatzwachstum nur bedingt ankurbeln.

Im gleichen Rutsch nach unten markierte Lucid Motors übrigens neue Allzeittiefs.

Klarer Gewinner am Markt ist Netflix, die mit der Phantasie von Themenparks und steigenden Abonnentenzahlen die Gunst der Anleger:innen erhielten. Diese wendeten sich in der Vorwoche auch wieder einer Coca Cola und McDonalds zu. Wir sprachen in der Vorwoche über diese beiden Konsumwerte und die mehrjährigen Unterstützungen, die erst einmal Halt boten.

Keinen Halt sieht man aktuell bei der Apothekerkette Wallgreeens Boots Alliance - auch dazu gibt es im Freestoxx-Kanal ein gesondertes Format. Ebenfalls unter Druck standen die Chipwerte. Stellvertretend schauten wir auf das Schwergewicht Nvidia und als Ausblick auf die kommenden Quartalszahlen der neuen Woche auch auf Intel und die Microsoft, die als Schwergewicht nun nach der Übernahme von Activision Blizzard auch im Gamingsektor ein ganz großer Player ist.

Mit weiteren Werte zogen wir einen umfassenden Blick auf den US-Markt zum Wochenausklang gegeben, der dann am Montag mit den Tops und Flops noch einmal erweitert wird.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen, Devisen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.