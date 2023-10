Mit einem Minus von über 6% gehörte die Heidelberg Materials-Aktie (WKN: 604700) am Freitag zu den Schlusslichtern im DAX. Anleger werden es verschmerzen können, liegt der Titel des Baustoffherstellers seit Jahresbeginn immer noch mit fast 20% im Plus. Doch was steckt hinter dem starken Kursrückgang zum Wochenende? Heidelberg Materials vorgestellt Die Heidelberg Materials AG (ehemals HeidelbergCement) ist ein international führender Hersteller von ...

