ChatGPT-Prognose: Diese Kryptowährung könnte PEPE und Shiba Inu (SHIB) überholen

Es sind gute Zeiten für Krypto-Investoren. Zumindest in dieser Woche. Der Bitcoin-Kurs nähert sich der 30.000 Dollar Marke und auch die meisten Altcoins liegen stark im Plus. Vorfreude auf Bitcoin-Spot-ETFs, ein weiterer Teilsieg von Ripple gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und ein bevorstehendes Bitcoin-Halving dürften die Hauptgründe für den Anstieg sein. Während viele der Top 100 Coins in der letzten Woche 10 % und mehr zugelegt haben, sieht ChatGPT bei einem Coin Potenzial, deutlich höher zu steigen. Die KI geht sogar soweit, dass der Meme Coin PEPE und SHIB Konkurrenz machen könnte.

Hype um Meme Coins ungebremst

Der Hype um Meme Coins scheint nicht zu vergehen. PEPE hat in diesem Jahr bereits gezeigt, dass es nicht nur 2021 möglich war, mit ein paar hundert Dollar mehr oder weniger über Nacht zum Krypto-Millionär zu werden. Seitdem steigen Tag für Tag wieder Meme Coins laut Datenseiten wie Dextools um das 10- bis 100-fache und wer früh genug investiert ist, kann sich freuen. Natürlich geht das auch mit deutlich mehr Risiko als bei herkömmlichen Kryptowährungen ein, da die Meme Coins in der Regel ohne jeglichen Nutzen auf den Markt kommen und von jedem gelauncht werden können.

(Daily Gainers und Daily Losers - Quelle: dextools.io)

Zwar kann man nie im Vorhinein wissen, welcher Meme Coin durch die Decke gehen wird und welcher nicht, es gibt aber ein paar Faktoren, die man beachten kann, um seine Chancen zumindest zu erhöhen. Dazu gehört zum einen ein Liquidity Pool, der einen effizienten Handel überhaupt erst ermöglicht. Wer ausreichend Liquidität zur Verfügung stellt, ermöglicht es, dass auch Käufe mit höheren Summen sich nicht zu sehr auf den Kurs auswirken.

Kommt ein neuer Meme Coin mit einer Liquidität von weniger als 10.000 Dollar, wird es schwer, hier gewinnbringend zu handeln, da sich der eigene Kauf bereits stark auf den Kaufpreis auswirkt. Dadurch müssen Trader mit hohen Slippage-Verlusten bei jedem Kauf und Verkauf rechnen.

(Live New Pairs - Neu gelistetete Token - Quelle: dextools.io)

Außerdem sollte die Liquidität nach dem Handelsstart gesperrt werden, sodass Trader sicher sein können, dass der Liquidity Pool nicht plötzlich aufgelöst wird und ihre Token wertlos sind, weil sie sie nicht mehr verkaufen können. Der wichtigste Punkt für Meme Coins ist natürlich eine starke Community, um überhaupt erfolgreich zu werden. Bei all diesen Punkten überzeugt der neue Meme Kombat ($MK), weshalb dieser laut ChatGPT schon bald explodieren könnte.

Meme Kombat ($MK): Die Battle-Arena der Meme Coins

Bei Meme Kombat ($MK) handelt es sich um eine Plattform, auf der die Charaktere der erfolgreichsten Meme Coins gegeneinander antreten können. Kämpfe zwischen PEPE und Shiba Inu, Floki und DOGE und viele weitere werden in der Meme Kombat Arena ausgetragen und die Community kann darauf wetten, wer die Battles für sich gewinnt und so mit ein bisschen Glück die eigenen Token vermehren. Die Kämpfe werden von KI generiert, sodass es dem Zufall überlassen ist, welcher Meme Coin Charakter am Ende gewinnt.

(Meme Kombat Presale - Quelle: memekombat.io)

Dadurch, dass bei Meme Kombat die bekanntesten Meme Coins auf einer Plattform gegeneinander antreten können, werden auch die unterschiedlichen Communities der einzelnen Coins auf das Projekt aufmerksam. DOGE und SHIB haben Millionen von Followern, von denen wahrscheinlich ein paar tausend, vielleicht sogar hunderttausend die Battles verfolgen wollen und so auch schnell zur Meme Kombat Community zählen können. Schon jetzt hat Meme Kombat auf X (früher Twitter) mehr als 7.000 Follower aufbauen können, lange bevor die ersten Battles gestartet haben.

Schon nach kurzer Zeit im Vorverkauf hat der Meme Coin die 600.000 Dollar Marke überschritten, wodurch schnell deutlich wird, dass Investoren und Meme Coin-Anhänger von der Idee überzeugt sind. Da 10 % der Token laut Tokenomics auf der Website für DEX-Liquidität reserviert sind, müssen Käufer sich auch keine Sorgen machen, dass nicht ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, um die $MK-Token zu handeln. Das Team verpflichtet sich außerdem dazu, die Liquidity zu sperren, um ein sicheres Handelsumfeld zu schaffen.

(Meme Kombat Tokenomics - Quelle: memekombat.io)

Zusätzlich zur Liquidität sind neben den Token für den Vorverkauf auch 10 % für Community Rewards und 30 % für Staking- und Battle-Prämien vorgesehen. Das bedeutet, dass diejenigen, die ihre $MK-Token nach dem Kauf staken, dafür hohe Belohnungen in Form von Staking Rewards erhalten.

Aktuell sind es laut Daten der Website 112 % APY (jährliche Rendite) für Staker. Gestakte Token können dabei dennoch für das Wetten auf den Ausgang der Battles verwendet werden.

Alles in allem liefert Meme Kombat ein schlüssiges Konzept, das die Trendthemen Meme Coins, Künstliche Intelligenz und Online-Wetten miteinander verbindet und somit gute Chancen hat, viral zu gehen. Nicht nur ChatGPT, auch zahlreiche Analysten auf Youtube sind der Meinung, dass es sich bei Meme Kombat ($MK) um einen Coin handeln könnte, der um das 10- bis 100-fache steigen könnte.

Im Presale ist $MK noch zum Fixpreis erhältlich, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu erhöhter Volatilität kommen kann, bei der sich der Preis innerhalb kürzester Zeit vervielfachen kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.