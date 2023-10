Der Medizintechnik-Sektor zählt zu den Branchen, die im vergangenen Jahr vernachlässigt wurden, sich aber aktuell als Fels in der Brandung erweist. Wir sind auf ein aussichtsreiches Unternehmen aus dem Bereich der Roboterchirurgie gestoßen, das hierzulande nur wenige auf dem Schirm haben und das man als Geheimtipp bezeichnen kann: die schwedische Surgical Science.Surgical Science ist ein weltweiter Entwickler von Virtual-Reality-Simulationen (VR), mit denen Chirurgen ihre Fähigkeiten in einem sicheren Umfeld üben können. Das Unternehmen kann für sich reklamieren, dass man eine marktführende Position innehat und von mehreren Trends, wie der steigenden Nachfrage nach Patientensicherheit und dem zunehmenden Einsatz von Roboterchirurgie, profitiert. Die Simulatoren der Schweden ähneln Flugsimulatoren in dem Sinne, dass sie es den Chirurgen ermöglichen, ihre technischen Fähigkeiten zu üben und zu verbessern, bevor sie mit den Geräten Patienten behandeln. Surgical Science bietet sowohl Hardware als auch proprietäre Software an. Das Geschäft ist in Ausbildungs-Produkte und Industrie-/OEM-Produkte unterteilt. Der Bereich Ausbildung macht etwa 60 % der Umsätze von rd. 82 Mio. € per 2023 aus. Hier zählen vor allem Krankenhäuser und Universitätskliniken wie die Harvard Medical School und die Yale University etc. zum Kundenkreis.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 42/2023.Den kompletten Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe u. a.:- Mutares traut sich mehr zu- Init: Günstig und am Puls der Zeit- Umicore: Trendwende möglich?- Telecom Italia: 8,1 % lockenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!