München (ots) -Rund zwei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas ist die erwartete Bodenoffensive der israelischen Armee noch nicht gestartet. Im Gaza-Streifen befinden sich Hunderttausende auf der Flucht, die humanitäre Situation dort ist dramatisch. Die Explosion vor einem Krankenhaus in Gaza mit vielen Toten hat die Lage weiter zugespitzt. In dieser Woche waren Bundeskanzler Scholz, US-Präsident Biden und der britische Premier Sunak zu Solidaritätsbesuchen in Tel Aviv - auch, um mit der Regierung Netanjahu über die Versorgung des Gaza-Streifens zu beraten. Wie lässt sich die Lage verbessern? Die Hamas hat zwei Geiseln freigelassen. Gibt das Hoffnung für die anderen? Kann eine israelische Bodenoffensive den Terror der Hamas beenden, zugleich die Zivilbevölkerung schonen? Und: Droht in Nahost ein neuer langer Krieg, in den auch Israels Nachbarstaaten eingreifen?Zu Gast bei Anne Will:Ron Prosor, Botschafter des Staates Israel in DeutschlandNorbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen AusschussFlorence Gaub, Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Forschungsbereichs am NATO Defense College in RomYassin Musharbash, Journalist, Autor und stellvertretender Leiter des Investigativressorts "Die Zeit"Hoda Salah, PolitikwissenschaftlerinArye Sharuz Shalicar, Sprecher des israelischen Militärs