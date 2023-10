Der neue Trend bei den Autozulassungen in Deutschland und Europa ist ernüchternd. Bis August schien die Autowelt in Deutschland noch in Ordnung zu sein. Im Jahresvergleich stiegen die Neuzulassungen um satte 37,3 %. Im September nun der Absturz auf eine Stagnation (-0,1 %) im Jahresvergleich. Woran liegt das?Anzeige:An den Vorjahresperioden. Denn bis August 2022 war das Wachstum bei den Neuzulassungen lange nicht nur gesunken, sondern die Zahlen waren rückläufig gewesen. Entsprechend einfach war bisher der Vergleich in diesem Jahr. Ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...