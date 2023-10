Mit diesen Strategien in die Jahresendrally?

Anzeige / Werbung

Die Frage nach der Jahresendrally an den Märkten kommt mit Startschuss zum vierten Quartal so zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Mit eine der besten Börsenzeiten liegt für die Anleger zum Jahresausklang voraus. Oder eben nicht?

Schauen wir aktuell in die Medien und Meinungen, dann reichen die Prognosen von "für dieses Jahr abgesagt" bis hin zu "die Rally ist bereits voll im Gange". Den Anlegern wäre zu wünschen, dass nach einem etwas schwächeren dritten Quartal optimistischere Stimmung zum Jahreswechsel folgt. Dieser Wunsch liegt in der Natur des Menschen und des Investors und sorgt nicht selten für eine selbsterfüllende Prophezeiung. Allerdings gibt es auch bewiesene fundamentale Triebkräfte, die zu den hohen Ständen in der Vergangenheit geführten, z.B. steuerliche Zahltags-Strategien. Garantien gibt allerdings keine und die aktuellen Rahmenbedingungen sind sehr unübersichtlich und nicht prognostizierbar, z.B. Inflation oder sich verschärfende geopolitische Konflikte.

Wie sich also dieser Zeit mit Anlagestrategien annähern? Muss man sich auf eine Seite schlagen? Bin ich optimistisch, dann gehe ich Long und bin ich pessimistisch, dann gehe ich Short. Und das Ganze dann aussitzen, bis zum Februar.

Wenn wir uns einfach nur auf die Fakten und die Statistik verlassen, dann sind November-Januar bewiesenermaßen häufig Monate mit großen Marktbewegungen. Marktbewegungen bieten Chancen für Investoren. Wie wäre es, sich nur unter diesem Aspekt dieser saisonal tendenziell guten Zeit annähern. Nicht langfristig, sondern nur mit kurzfristigen, ebenfalls saisonalen Strategien.

Wir zeigen zwei saisonale Strategien, die während einer "Jahresendrally" sehr gute Ergebnisse erzeugt haben. Diese Strategien sind allerdings nicht darauf angewiesen, dass es eine Jahresendrally gibt. Sie basieren auf der Existenz von Markteffekten und wurden in zahlreichen Studien bestätigt, mit und ohne Jahresendrally.

Wer sich selbst ein Bild von der Qualität und den Chancen eines Depots bei Investui machen möchte, hat dazu beim Webinar "Besseres Investieren mit Markteffekten" die Gelegenheit. Dieses findet regelmäßig statt und erläutert das Gesamtkonzept von Investui. Die nächsten Termine sowie die Möglichkeit, sich anzumelden stehen hier bereit.

Über Investui

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes - die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als "Versicherung" gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird.

Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer insbesondere über das verwaltete Konto denkbar einfach. In diesem Rahmen werden die Strategien fortlaufend automatisiert für die Kunden umgesetzt. Somit profitieren Kunden kontinuierlich von verheißungsvollen Zeitpunkten durch kurzfristige Transaktionen, die als Diversifikation zu klassischen Buy&Hold-Strategien eingesetzt werden. Für die Investoren, die das Ruder nicht ganz aus der Hand gegeben wollen, bleibt die einfache Umsetzung über ein selbstverwaltetes Konto.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.