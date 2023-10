Borussia Dortmund hat am Freitag mit einem 1:0-Sieg über Werder Bremen vorübergehend die Tabellenführung in der Bundesliga erobert. Inzwischen sind die Dortmunder zwar nur noch Tabellendritter, dennoch war der Sieg für die Mannschaft Trainer Edin Terzic aus diesem Grund besonders wertvoll. Finanztreff.de verrät, wie es jetzt weitergehen könnte. Borussia Dortmund setzte seinen erfolgreichen Lauf in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...