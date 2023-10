Der Goldpreis hat es erneut über die Marke von 2000 US$ geschafft und ist damit auf ein 3-Monats-Hoch gestiegen. Doch was treibt den Wert des Edelmetalls in einem eher unfreundlichen Umfeld nach oben? Und wie kann es vom aktuellen Stand aus weitergehen? Gold als Anlageklasse Gold ist eine beliebte Anlage, um das Vermögen von dem durch Inflation verursachten Kaufkraftverlust zu schützen - insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten. Dem World Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...