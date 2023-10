Der DAX (WKN: 846900) bleibt in Schieflage und verzeichnete in der abgelaufenen Woche erneut hohe Verluste. Dabei gab es am Montag und am Dienstag noch leichte Zuwächse. Ab Mittwoch gewannen aber die Verkäufer mehr und mehr die Oberhand und drückten den Index am Freitag sogar unter die 15.000-Punkte-Marke. Dank der passgenauen Marktanalyse von Profi-Trader Andreas Bernstein konnte die Trading-Community bei DAX live wieder einmal hohe Profite einstreichen. ...

