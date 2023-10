Mit den anhaltenden Spannungen in Nahost steht dem deutschen Aktienmarkt wahrscheinlich erneut eine stürmische Woche bevor. Doch in der nahenden großen Welle von Firmenbilanzen könnte sich auch der eine oder andere Sonnenstrahl verbergen. Zudem tagt die EZB und entscheidet über die Leitzinsen. Der Wochenausblick. Die Lage im Nahen Osten macht die Aktien-Anleger nervös und hält sie von Käufen ab. Für eine nachlassende Risikoaversion an den Finanzmärkten wäre wenigstens eine Entspannung an den Rentenmärkten ...

