Porto Cristo, Mallorca (ots) -Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen, bietet aktuell noch die Chance, Immobilien zu verhältnismäßig günstigen Preisen zu erwerben. Doch Experten sind sich einig: Die Preise werden schon nächstes Jahr stark anziehen. Möchten auch Sie eine Finca auf Mallorca kaufen (https://www.huether-partner-mallorca.de/finca-mallorca-kaufen/)? Dann sollten Sie noch 2023 zuschlagen, um sich ein Stückchen Paradies zu sichern!Kristallklares Wasser, malerische Buchten, kilometerlange Sandstrände und eine entspannte Lebensart - das ist Mallorca! Nicht nur als Urlaubsziel, sondern auch als Ort zum Leben ist die Baleareninsel ein echter Traum. Besonders gefragt: Typisch mallorquinische Fincas, die modernen Komfort mit mediterranem Flair vereinen. Aktuell haben Interessierte noch die Möglichkeit, eine Finca vergleichsweise günstig zu kaufen. Doch die Nachfrage steigt - und mit ihr die Preise.Schon seit Jahrzehnten klettern die Immobilienpreise auf Mallorca. So war der Quadratmeterpreis Anfang des Jahres 10% höher gegenüber dem Vorjahr. Auch 2024 rechnen Experten mit weiteren Erhöhungen. Die gute Nachricht: Eine Investition lohnt sich! Wollen Sie die Finca später wieder verkaufen, lässt sich dank der Wertsteigerung richtig abkassieren.Die Zeichen stehen also gut für all jene, die sich für eine Immobilie auf Mallorca interessieren. Doch auch hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Wer sich bis Ende des Jahres entscheidet, kann noch von den aktuellen Konditionen profitieren. Bereits im nächsten Jahr ist wohl ein Vielfaches des jetzigen Preises zu zahlen."Wer heute investiert, profitiert nicht nur von der derzeitigen Preislage, sondern sichert sich auch ein Stück Lebensqualität für die Zukunft", sagt Walter Hüther, Geschäftsführer des mallorquinischen Immobilienbüros HUETHER & PARTNER (https://www.huether-partner-mallorca.de/). Das Unternehmen begleitet Interessierte mit langjähriger Erfahrung und Expertise durch den gesamten Kaufprozess. Die deutschsprachigen Makler wissen genau, wo die Preisanstiege auf der Insel noch moderater sind und welche Fallstricke im spanischen Mietrecht lauern.