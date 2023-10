Berlin (ots) -Promi-Gäste des Charity-Ereignisses TRIBUTE TO BAMBI drehen das Glücksrad der Apotheken-Kosmetikmarke BIODERMA, die damit weitere Spenden für die deutschlandweiten Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche sammelt.Zu dem Charity-Ereignis waren am 19. Oktober 2023 im Marriott-Hotel in Berlin rund 300 geladene Gäste.BIODERMA ist in diesem Jahr einer der Sponsoren. "Ein Engagement, das wir gern unterstützen, denn hier geht es um Themen, die sich mit unserer Produktphilosophie vereinbaren lassen: Menschen fördern", erklärt Bioderma-Gründer Thorel.Die Schauspielerin Mariella Ahrens mit Töchtern: Isabella Maria und Lucia "im Gewinnfieber".Pressekontakt:hammer//PR, Elisabeth Hammer, hammer@hammerpr.demobil 01721620880 DüsseldorfOriginal-Content von: BIODERMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172302/5631616