Wochenausblick - Weitere Quartalszahlen

Nachdem die letzte Woche schon einen Einblick in einige Zahlenwerke geben konnte, werden wir in der kommenden Woche neben etlichen Quartalsergebnissen auch wichtige Konjunkturdaten, wie Inflationszahlen oder dem deutschen ifo Geschäftsklimaindex, erhalten.



Montag:



Der Montag startet vergleichsweise eher ruhiger. Zur Mittagszeit veröffentlicht die deutsche Bundesbank ihren monatlichen Bericht. Dieser enthält die Sicht der Bank auf die aktuelle und zukünftige Wirtschaft. Am Nachmittag veröffentlicht die Europäische Kommission das Verbrauchervertrauen. Ebenso relevant ist der Quartalszahlenkalender. Für den Montag ist die Veröffentlichung der Quartalszahlen von UniCredit und Philips angesetzt.









Dienstag:



Zum Dienstag stehen dann vor allem die Quartalsergebnisse im Fokus. Angefangen mit der britischen Bank Barclays sind für den Tag aus deutscher Sicht noch Novartis und Puma relevant. Jedoch liegt das Hauptaugenmerk des Tages vor allem in den USA und den dort beheimaten Firmen. Für den Dienstag sind die Quartalszahlen von u.a. Alphabet (Google), Coca-Cola, General Electric, General Motors, Invesco, Logitech, Microsoft, Verizon und Visa angesetzt. Aber auch Konjunkturdaten gibt es zur Genüge, so steht am Morgen der deutsche S&P Global/BMI Einkaufsmanagerindex für Dienstleistung sowie für das Verarbeitende Gewerbe auf dem Plan. Kurz danach folgt dann die Europäische Kommission mit dem S&P Global PMI Gesamtindex. Zum Schluss werfen wir dann nochmal einen Blick in die USA, wenn diese am Nachmittag ebenfalls ihren S&P PMI Gesamtindex veröffentlichen.















Mittwoch:



Auch am Mittwoch reißt der Strom an Quartalsberichten und Konjunkturdaten nicht ab. Für die Mitte der Woche sind Unternehmen wie die Deutsche Bank, Boeing, Porsche und IBM an der Reihe, ihre Quartalsergebnisse zu veröffentlichen. Auch erwarten uns spannende Konjunkturdaten an diesem Tag. Am Morgen startet das ifo Institut mit dem Geschäftsklimaindex, im Anschluss daran steht dann noch gegen Nachmittag der Zinsentscheid der Bank of Canada an.











Donnerstag:



Gegen Ende der Woche erwarten uns dann nochmal spannende Neuigkeit von der Europäischen Zentralbank, wenn diese am Mittag ihre Zinsentscheidung veröffentlicht. Zur gleichen Zeit veröffentlicht die USA ihren Preisindex und das Bruttoinlandsprodukt. Abseits der Konjunkturdaten stehen noch die Quartalsergebnisse mehrerer Firmen an. Für den Donnerstag sind unter anderem Unternehmen wie BNP Paribas, Hasbro und Mastercard angesetzt. Aber auch deutsche Unternehmen gewähren uns einen Blick in ihre Bücher, unter anderem Mercedes, VW und Merck.











Freitag:



Zum Ende der Handelswoche erreichen uns dann noch einmal Quartalszahlen spannender Unternehmen. Firmen wie der deutsche Triebwerkshersteller MTU präsentieren ihren Quartalsbericht. Ebenfalls ist das amerikanische Unternehmen Exxon Mobile an der Reihe, seine Bücher vorzulegen.











