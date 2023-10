An der Börse zeigt sich eine Trendumkehr nicht, sie geschieht unauffällig. Während die Anleger noch in Feierlaune sind, stockt der vorhergehende Anstieg. Dann sinkt der DAX. Erst unter 16k, dann auch unter 15k und noch hoffen die Marktteilnehmer auf eine positive Wende, die nicht einsetzen will. Zu viele Annahmen der Anleger haben sich als falsch ...

