Neubewertung längst überfällig: Diese saubere Energierohstoffe-Aktie ist eine attraktive Möglichkeit mit enormem Wachstumspotenzial

Anzeige / Werbung

Ist die Aktie von Green Shift Commodities angesichts ihres Potenzials derzeit massiv unterbewertet?

Liebe Leserinnen und Leser,

mit Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) stellen wir Ihnen heute ein kanadisches Bergbauentwicklungsunternehmen vor, welches sich auf die Entdeckung und Erschließung von Batteriemetall-, Seltenerdmetall- und Uranprojekten in Argentinien und Kolumbien spezialisiert hat.

ISIN: CA3933801001 · WKN: A3DT77 - TSX-V: GCOM

Das Unternehmen entwickelt u.a die Lagerstätte Berlin in Kolumbien. Neben Uran für saubere Kernenergie enthält die Berliner Lagerstätte Batterierohstoffe wie Nickel, Phosphat und Vanadium.

Phosphat ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Ferrophosphat-Batterien ("LFP"), die von einer wachsenden Zahl von Herstellern von Elektrofahrzeugen verwendet werden. Nickel ist Bestandteil verschiedener Lithium-Ionen-Batterien, während Vanadium das Element ist, das in Vanadium-Redox-Flow-Batterien verwendet wird. Neodym, eines der in der Berliner Lagerstätte enthaltenen Seltenerdelemente, ist ein wichtiger Bestandteil leistungsstarker Magnete, die zur Effizienzsteigerung von Elektromotoren und in Generatoren von Windkraftanlagen eingesetzt werden.

Überblick Lagerstätte Berlin

Die Lagerstätte Berlin liegt in der Provinz Caldas und ist eine in Sedimenten enthaltene Uranlagerstätte, die auch Vanadium, Phosphat, Nickel sowie seltene Erden und andere Elemente enthält. Positive erste metallurgische Ergebnisse zeigen, dass wir die Rohstoffpalette effizient aus der mineralisierten Gesteinsschicht gewinnen können. Historische Mineralressourcen sind unten tabellarisch aufgeführt.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Höhepunkte

Eine geologische Schicht enthält:

Uran für die Kernenergie

Phosphat für landwirtschaftliche Düngemittel und Batterien

Nickel und Vanadium werden zusammen mit Phosphat in Lithium-Ionen-Batterien verwendet

Vanadium wird in Stahllegierungen und Vanadium-Redox-Batterien verwendet

Neodym (ein seltenes Erdelement), das in hochfesten Magneten für hocheffiziente Elektromotoren und für hocheffiziente Generatoren in Windkraftanlagen verwendet wird

Yttrium (ein seltenes Erdelement), das hauptsächlich in der Lasertechnologie und als roter Leuchtstoff in Bildschirmen für die Elektronik verwendet wird

Gute Infrastruktur:

Die Lagerstätte Berlin liegt 60 km vom Hafen La Dorada am Fluss Magdalena entfernt, der per Lastkahn zum größten Hafen Kolumbiens an der Karibikküste schiffbar ist

La Dorada ist auch über Straße und Schiene (die derzeit renoviert werden) mit der Karibikküste verbunden.

Das Projekt befindet sich im Umkreis von 12 Kilometern um den 0,4-GW-Wasserkraftwerksdamm.

Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) setzt auf ein bewährtes Verfahren, das jahrzehntelang zur Gewinnung von Uran und Seltenerdelementen am Elliot Lake in Ontario eingesetzt wurde, es ist wirksam bei der Gewinnung von Metallen und Phosphat aus dem mineralisierten Gestein des Berliner Projekts.

Historische Mineralressource

Die hier in Bezug auf das Berlin-Projekt genannte Mineralressourcenschätzung gilt als "historische Schätzung" im Sinne von NI 43-101 und wird von Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) nicht als aktuell erachtet und auch nicht als solche behandelt.

Das Unternehmen müsste die vorhandenen Bohrabschnitte nutzen, um die Ressource unabhängig mit Kontrollproben des Kerns als GCOM zu schätzen, um die historische Ressourcenschätzung als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.

Das neue Vorzeigeprojekt von Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) heißt Rio Negro, liegt in Argentinien und umfasst rund 500.000 Hektar.

Das Rio Negro Projekt in Argentinien

Das Rio-Negro-Projekt umfasst etwa 500.000 Hektar, von denen 300.000 Hektar zu 100 % im Besitz von Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) sind und eine Option zum Erwerb der restlichen Fläche besteht. Es besteht aus abgesteckten und gewährten Claims, die sich über die Provinzen Chubut, Rio Negro und Neuquén erstrecken.

Lageplan des Rio Negro-Projekts mit einer Fläche von 500.000 Hektar

Quelle: Green Shift Commodities

Historische Arbeiten des argentinischen Staates an Granitbeständen im Gebiet Manuel Choique in den 1960er Jahren identifizierten 19 separate Pegmatitkörper, deren Analyseergebnisse aus 60 Gesteinssplitterproben zwischen 0,6 % Li2O und 4,1 % Li2O lagen, was einem Durchschnittsgehalt von 2,0 % Li2O entspricht . GCOM hat diese gemeldeten Gehalte nicht unabhängig überprüft und daher kann man sich nicht auf sie verlassen, bis diese Gebiete erneut beprobt wurden.

Höhepunkte

Das Konzessionsgebiet umfasst einen großen Teil eines Intrusivgürtels, von dem bekannt ist, dass er eine Lithiummineralisierung in Pegmatiten beherbergt.

Über 800 Strukturen (mögliche Pegmatitkörper) wurden durch Satellitenbildinterpretation im Pegmatitfeld Manuel Choique kartiert.

Im Gebiet Manuel Choique wurden bereits historische Arbeiten durchgeführt, die den Schwerpunkt der ersten Exploration auf dem Projekt bilden werden.

Die geplanten Arbeiten bestehen aus Prospektionen, Gesteinssplitterproben und Grabungen in den Gebieten mit der höchsten Priorität im Projekt Rio Negro.

Im August dieses Jahres konnte Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) die angekündigte Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Lithiumprojekt Armstrong abschließen.

Das Armstrong-Projekt in Ontario, Kanada

Jochen Staiger von Rohstoff TVgibt Ihnen im nachfolgenden Video einen Überblick zur Akquisition:

Wie Sie erfahren haben, besteht das Armstrong-Projekt besteht aus 90 zusammenhängenden Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 1.800 Hektar im Lithiumgürtel Seymour-Crescent-Falcon, der bekanntermaßen dreizehn spodumenhaltige Pegmatite entlang eines 26 km langen Trends zwischen den Pegmatitvorkommen South Aubrey und Falcon East beherbergt.

Karte des Standorts des Armstrong-Projekts in Ontario, Kanada

Quelle: Green Shift Commodities

Das Armstrong-Projekt liegt ca. 55 km nordöstlich der Stadt Armstrong und ca. 245 km von Thunder Bay in Ontario, Kanada, und verfügt über eine bedeutende Infrastruktur in der Nähe, darunter einen Flughafen und eine Bahnstrecke.

Das Armstrong-Projekt ist das ganze Jahr über Straßen zugänglich und bearbeitbar.

Das Projektgrundstück befindet sich in einem allgemeinen Gebiet, das stark auf die Exploration von Lithium ausgerichtet ist. Beim Armstrong-Projekt scheint es jedoch kaum oder gar keine auf Lithium fokussierte Exploration gegeben zu haben. Die benachbarten Grundstücke werden von Green Technology Metals und Antler Gold Inc. gehalten, wobei in beiden benachbarten Grundstücken Lithium gebohrt wird. Das angrenzende Seymour-Projekt (Green Technology Metals) verfügt über eine Mineralressourcenschätzung von 9,9 Mio. Tonnen mit 1,04 % Li2O, davon 5,2 Millionen Tonnen mit 1,29 % Li2O, und bleibt entlang des Streichens und neigungsabwärts offen. ( Green Technology Metals -Website - Seymour-Projekt )

Armstrong-Projekt und angrenzende Grundstücke

Quelle: Green Shift Commodities

Höhepunkte

Das Armstrong-Projekt liegt in einem anerkannten Lithiumgürtel, der für seine jüngsten Explorationserfolge bekannt ist, einschließlich der Entwicklung des nahegelegenen Seymour-Projekts im Besitz von Green Technology Metals Ltd. mit einer Mineralressourcenschätzung von 9,9 Mio. t @ 1,04 % Li2O, also 5,2 Millionen Tonnen @ 1,29 % Li2O.

Potenzieller Vorteil kritischer Metalle - Molybdän, Kupfer, Silber mit ungetestetem Explorationspotenzial.

Frühere Arbeiten haben plausible Standorte für potenzielle Gebiete identifiziert.

Vor kurzem unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Whitesand First Nation für das Armstrong-Lithiumprojekt in Ontario:

Green Shift unterzeichnet Absichtserklärung mit Whitesand First Nation für das Armstrong-Lithiumprojekt in Ontario

Die Absichtserklärung stellt Richtlinien und ein Kommunikationsprotokoll zwischen Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) und Whitesand First Nation für erste Explorationsarbeiten bereit. Darüber hinaus werden Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Geschäftsmöglichkeiten zwischen Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) und Whitesand First Nation priorisiert, was eine enge Zusammenarbeit ermöglicht, während das Armstrong-Projekt in Richtung einer Explorationsgenehmigung voranschreitet. Die Absichtserklärung hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Nachdem die Absichtserklärung grünes Licht für den Betrieb im Armstrong-Projektgebiet gegeben hat, hat Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) mit den ersten Vorarbeiten für ein Kartierungs- und Probenahmeprogramm begonnen, das bisher 91 Proben umfasst.

Trumbull Fisher, CEO und Direktor von Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) , kommentierte diesen Meilenstein wie folgt:

"Wir fühlen uns geehrt, mit der Whitesand First Nation zusammenzuarbeiten, um das Armstrong-Projekt voranzutreiben. Obwohl sich unser Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, wissen wir, wie wichtig es ist, WFN in seinem angestammten Gebiet einzubeziehen. Diese Absichtserklärung zeigt unser gemeinsames Engagement, einen sinnvollen und offenen Dialog zu fördern und sicherzustellen, dass wir eine langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung aufbauen."

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Diese saubere Energierohstoffe-Aktie ist eine attraktive Möglichkeit mit enormem Wachstumspotenzial

Gönnen Sie sich jetzt Ihre Position vonGreen Shift Commodities (WKN: A3DT77) und nutzen Sie die Chance, zu den frühesten und größten Gewinnern zu zählen!

Die aktuelle Marktkapitalisierung von nur 9.5 Millionen CAD ein Witz und wir rechnen nicht damit, dass dies noch sehr lange der Fall bleiben wird.

Wer am saubere Energierohstoffe-Trend langfristig verdienen will, liegt bei Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) genau richtig!

Packen Sie diese einzigartige Gelegenheit beim Schopfe!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.greenshiftcommodities.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

