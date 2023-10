Berlin (ots) -Was vor über 20 Jahren als einfache Pferderevue begann, ist inzwischen zu Europas beliebtester Unterhaltungsshow mit Pferden geworden. Am vergangenen Wochenende feierte CAVALLUNA mit dem neuen Programm "Land der Tausend Träume" eine fulminante Premiere im sächsischen Riesa und begeisterte viele tausend Zuschauer. Es war der Start einer achtmonatigen Tour durch Deutschland und Europa.Die Show erzählt eine abenteuerliche und sagenhafte Geschichte aus dem alten Asien: Yuen, die mit seltenen blauen Augen geboren wurde und deshalb verdächtigt wird, außergewöhnliche Talente zu besitzen, die eine Gefahr für das Kaiserreich darstellen, wird vom bösen kaiserlichen Berater Merl und seinen Schergen verfolgt. Auf der Flucht erfährt sie vom fernen Land der Tausend Träume, in dem jeder frei sein und seine Begabungen ausleben kann. Ihre Suche nach diesem mystischen Ort führt sie zu einem Shaolin-Meister, Kung-Fu-Kämpfern und einem Pferdeflüsterer, doch ihre Verfolger sind ihr immer dicht auf den Fersen.Das Showkonzept wurde auch diesmal von dem erfahrenen Kreativteam um Regisseur Klaus Hillebrecht umgesetzt, das bereits die erfolgreichen Shows der letzten Jahre auf die Beine gestellt hat. Die Zuschauer dürfen sich auf die besten Showreiter Europas freuen, die unter anderem mit hochkarätiger Dressurkunst, berührender Freiheitsdressur und rasantem Trickreiten begeistern. Natürlich sind wieder niedliche Miniponys, elegante Friesen und feurige Andalusier mit an Bord, und alle Schaubilder werden unterstützt von einem internationalen Tanz- und Akrobatik-Ensemble. Die Talente der Akteure werden gekonnt in Szene gesetzt mithilfe von mitreißender Musik, atemberaubenden Kostümen und spektakulären Spezialeffekten."Land der Tausend Träume" kann bis Ende Juni 2024 in 33 Städten in Deutschland und Europa besucht werden und ist ein Showerlebnis für die ganze Familie. Es nimmt Groß und Klein mit auf eine Reise in eine phantastische Welt fernab des Alltags mit ergreifenden Begegnungen zwischen Mensch und Pferd, emotionalen Momenten und purer Action.Das gesamte Pressematerial zu "CAVALLUNA - Land der Tausend Träume" finden Sie hier (https://www.cavalluna.com/presseportal/land-der-tausend-traeume) in unserem digitalen Presseportal.Informationen und Tickets zur Show gibt es unter www.cavalluna.com und unter 01806-73 33 33 (0,20EUR/Anruf inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60EUR/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen).Pressekontakt:Pressekontakt:Sarah Möwes | PR Managermobil: +49 (0) 178 69 207 44Jessica Block | PR Managermobil: +49 (0) 152 097 818 82Iris Heider | PR Managermobil: +49 (0) 173 52 730 07Apassionata World GmbH Kantstr. 24 l 10623 Berlin | Germanypresse@apassionata.comwww.cavalluna.comOriginal-Content von: CAVALLUNA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55914/5631717