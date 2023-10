DJ GDL: Hohe Beteiligung bei Transdev-Warnstreik am Samstag

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat nach eigenen Angaben eine hohe Beteiligung ihrer Mitglieder am zwölfstündigen Warnstreik am Samstag in den Betrieben des Transdev-Konzerns registriert.

"Etwa 95 Prozent der Kolleginnen und Kollegen in den aufgerufenen Betrieben der Transdev haben sich am Streik beteiligt", sagte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky nach Beendigung des ersten Warnstreiks. "Das ist ein eindeutiges Signal in Richtung der Arbeitgeber."

Für Samstag, den 21. Oktober, hatte die GDL für 2:30 Uhr bis 14:30 Uhr zum Warnstreik aufgerufen, nachdem die Unternehmen des Transdev-Konzerns in der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Oktober in Berlin kein aus GDL-Sicht verhandelbares Angebot auf den Tisch gelegt hatten. Zum zwölfstündigen Warnstreik aufgerufen waren alle GDL-Mitglieder in den Transdev-Unternehmen sowie alle Arbeitnehmer der Personaldienstleister, die in den Konzernbetrieben der Transdev ausgeliehen sind.

Die GDL fordert in der aktuellen Tarifrunde unter anderem eine Entgelterhöhung von 555 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, eine Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Entgeltausgleich für Schichtarbeiter sowie die Einführung einer echten Fünf-Tage-Woche.

"Nur durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen können die Eisenbahnerberufe wieder attraktiver gestaltet und der Fachkräftemangel bezwungen werden", so Weselsky.

Die GDL will der Arbeitgeberseite bei Transdev nun "eine angemessene Zeit einräumen, ihre Position neu zu bewerten".

Zum Transdev-Konzern gehören in Deutschland fast ein Dutzend regionale Bahnunternehmen, darunter die Bayerische Oberlandbahn, die NordWestBahn, Transdev Rhein-Ruhr sowie die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft.

Laut Gewerkschft hat mit dem Warnstreik eine große Tarifrunde der GDL begonnen, in die in den kommenden Wochen die mehr als 60 GDL-tarifgebundenen Unternehmen des gesamten Bahnsektors in Deutschland einbezogen werden sollen. In weiteren Unternehmen haben laut GDL bereits Tarifverhandlungen begonnen. Anfang November werde auch die Tarifverhandlung mit der Deutschen Bahn starten.

