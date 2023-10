Gold und Silber performen...: Wochenrückblick - KW 42-2023 - Geopolitik und die Finanzmärkte!

Anzeige / Werbung

Wieder einmal zeigte sich der Finanzmarkt von seiner turbulenten Seite, wobei Anleiherenditen steigen und geopolitische Spannungen an Dynamik gewonnen haben.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit gemischten Unternehmensergebnissen entschieden sich Händler ohnehin schon für einen vorsichtigen Investment-Ansatz. Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, setzte dem Ganzen dann noch die "negativ"-Krone auf, mit der Aussage:

"Falls das US-Wachstum stärker bleibt als erwartet und der Arbeitsmarkt eng bleibt, könnte eine weitere geldpolitische Straffung in Betracht gezogen werden."

Daraufhin hieß es unter den Investoren wieder in den "Risk off"-Modus zu wechseln!

Quelle: WallstreetOnline.de

Joe Bidens vorgeschlagene Kriegsausgaben für die Ukraine und Israel belaufen sich auf beeindruckende 74 Mrd. US-Dollar, ohne die Extras für humanitäre Hilfe - und dies zusätzlich zu einer bereits enormen Staatsschuld von fast 33,63 Mrd. US-Dollar! Es überrascht uns daher nicht, dass sich die US-Anleiherenditen in einem Bullenmarkt befinden. Trotzdem gibt es einen Silberstreif am Horizont: Die 10-jährige Rendite nämlich nähert sich dem Widerstandsniveau aus den Jahren 2006 - 2007 bei 5,30%, was langsam die ersten Investoren zu Gewinnmitnahmen veranlassen könnte.

Metalle im Fokus!

Gold, oft als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten betrachtet, glänzte vergangene Woche besonders. In diesem Zeitraum konnte es einen Zugewinn von rund 3 % für sich verbuchen, das sich seit Monatsbeginn sogar auf über 7 % hochschraubt und das Edelmetall in den Bereich von 1.980,- US-Dollar pro Unze katapultiert hat.

Quelle: Onvista

Und während sich die 10-Jahres-US-Rendite den 5 % nähert, halten sich Industriemetalle wie Kupfer, Aluminium und Zink stabil, trotzdem, dass erneut Sorgen um Chinas Immobiliensektor entbrannt sind. Vor diesem Hintergrund hat sich der Preis von Kupfer im Bereich von rund 7.980,- USD an der LME stabilisiert, ebenso wie Aluminium bei rund 2.180,- USD und Zink bei etwa rund 2.400,- USD.

Fazit und Ausblick:

Das Augenmerk wird sich diese Woche vermutlich auf die am Dienstag präsentierten PMI-Indikatoren, den am Mittwoch veröffentlichten deutschen Ifo-Verbrauchervertrauensindex sowie die US-Neuhausverkaufszahlen gegen Ende der Woche richten.

Während wir parallel dazu noch gespannt auf die ersten Schätzungen des US-Q3-BIP und andere Indikatoren warten, stehen zudem noch Unternehmensergebnisse von Giganten wie Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Novartis, TotalEnergies, Exxon Mobil sowie diversen Anderen noch aus.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

