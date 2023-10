Straubing (ots) -



Die größte Angst vor ihr hat die AfD, die gerade die anderen Parteien vor sich hertreibt. Sahra Wagenknecht wird die strikte Begrenzung der Zuwanderung ohne das hässliche Gesicht der Fremdenfeindlichkeit in das Zentrum ihrer Kampagnen rücken. Und auf dem Feld der Sozialpolitik ist die AfD blank. Es könnte allerdings sein, dass Wagenknecht mit ihrer Neugründung zu spät kommt. Denn die Ampelkoalition versucht sich gerade an der Wende in der Asylpolitik. Gelingt es, die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge spürbar zu senken, braucht keiner das Bündnis Sahra Wagenknecht.



