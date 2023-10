Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4899/ Let's talk about Gold & Co.: Gold Connected 2023 re-live mit Walter Hell-Höflinger feat. Hugo Soares & Jengis "Gold Connected 2023" war nicht nur die Jubiläumsfeier "10 Jahre Gold&Co" , sondern auch der Kickoff-Event einer Plattform für die Edelmetallbranche und deren Freunde und nicht zuletzt der Auftakt einer quartalsmässigen Podcast-Serie von Gold & Co. auf audio-cd.at . Mein Sparringpartner: CEO Walter Hell-Höflinger. In der Startfolge verpassen wir der Jubiläumsfeier ein re-live Feeling mit Songs von Hugo Soares und Jengis als Untermalung und talken über Handschlagqualität, ein neues Buch, Ronni, Nadja und Bertl bzw. Bodypainting und was es mit Bank Collapse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...