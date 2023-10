Stuttgart (ots) -18 von insgesamt 23 Uraufführungen bei diesjährigen Donaueschinger Musiktagen stammten von Komponistinnen / Francesca Verunelli erhält Orchesterpreis des SWR SymphonieorchestersMit einem Konzert des SWR Symphonieorchesters unter der Leitung von Ingo Metzmacher sind am Sonntag, den 22. Oktober 2023, die Donaueschinger Musiktage zu Ende gegangen. Auf dem Programm des Abschlusskonzerts standen neue Werke von Younghi Pagh-Paan und Francesca Verunelli sowie ein 50-minütiges Konzert für Klavier, Orchester und Elektronik von Steven Kazuo Takasugi. Den Solopart interpretierte der Pianist Roger Admiral.Francesca Verunelli für "Tune and Retune II" ausgezeichnetFrancesca Verunelli wurde im Anschluss an das Abschlusskonzert für ihr Werk "Tune and Retune II" für Orchester mit dem Orchesterpreis des SWR Symphonieorchesters ausgezeichnet. In der Jury-Begründung heißt es dazu: "Neue Musik für Orchester ist oftmals eine kollektive Klangsuche. Als Musikerinnen und Musiker sind wir Teil dieser Suche, und auch wir lassen uns gegen alle Routine von den Ergebnissen immer wieder überraschen: Sei es durch neue Kombinationen, Entwicklungen, Abstufungen oder - gelegentlich - magische Momente. Das diesjährige Preisträger-Werk hat solche überraschenden Momente. Akkurat in den einzelnen Aktionen und ökonomisch in den Mitteln, lässt es ausdrucksstarke Klangbilder durch die Stimmen und Register wandern; die Suche beginnt tastend und entwickelt dann Schichten, Dimensionen und Dynamik - ein Prozess fast wie im richtigen Leben."Komponistinnen geben den Ton an, viele DebütsDie vergangenen drei Festivaltage präsentierten sich weiblicher denn je. 18 der insgesamt 23 Uraufführungswerke stammten aus der Feder von Komponistinnen. Zudem lag der Anteil der Komponierenden, die erstmals in Donaueschingen zu erleben waren, bei über 70 Prozent."Ein Ort des Austauschs und der leidenschaftlichen Diskussion"Lydia Rilling, Künstlerische Leiterin der Donaueschinger Musiktage: "Die diesjährigen Donaueschinger Musiktage präsentierten ein weites Spektrum von künstlerischen Zusammenarbeiten und ästhetischen Positionen. Ich freue mich sehr, dass wir beim Festival ein sehr offenes Publikum erlebt haben, das sich auf das Programm eingelassen und mit Hingabe zugehört hat. Die vielen Neuerungen der Musiktage wie auch die uraufgeführten Werke und Projekte werden teils kontrovers diskutiert. Genau dies möchte das Festival anstoßen. Denn die Donaueschinger Musiktage sind nicht nur ein Ort von Uraufführungen, sondern auch ein Ort des Austauschs und der leidenschaftlichen Diskussion darüber, was zeitgenössische Musik sein kann, darf und soll."6.500 Besucher:innen aus 33 LändernRund 6.500 Besucher:innen strömten in die 17 Veranstaltungen des diesjährigen Festivals. Dabei erwies sich das Publikum deutlich internationaler als in der Vergangenheit: Aus 33 Ländern (2022: 21) reisten die Besucher:innen nach Donaueschingen, darunter Argentinien, Bahrain, Bolivien, Brasilien, Ghana, Iran, Israel, Kanada, Peru, Südkorea und USA.Leuchtturm der Neuen MusikErik Pauly, Oberbürgermeister der Stadt Donaueschingen: "Die Donaueschinger Musiktage ziehen als Leuchtturm der Neuen Musik Besucher aus der ganzen Welt an. Den Bewohner:innen des Schwarzwald-Baar-Kreises einen Vorzugspreis auf alle Veranstaltungen anzubieten, war in diesem Jahr eine charmante Einladung der Festivalmacher an die Einheimischen. Über die gratis zugänglichen Kunstinstallationen hinaus können interessierte Bürger aus der Region preiswert die Konzerte und Performances genießen, sich zeitgenössischer Musik nähern und so Teil der Festival-Familie werden."Die Donaueschinger Musiktage im Hörfunk und InternetDie beiden Konzerte des SWR Symphonieorchesters bei den diesjährigen Musiktagen wurden live als Video-Stream auf SWRKultur.de übertragen und sind dort weiterhin abrufbar. SWR2 zeichnete sämtliche Aufführungen auf und sendete bzw. sendet diese live oder zeitversetzt. In der SWR2 App sind alle Konzerte nach ihrer Ausstrahlung sieben Tage lang abrufbar.Ausblick auf 2024Im Jahr 2024 finden die Donaueschinger Musiktage vom 17. bis 20. Oktober statt. Das Publikum darf sich auf folgende Ensembles und Künstler:innen freuen: Pierre-Laurent Aimard, Francisco Alvarado, Mark Andre, Séverine Ballon, Franck Bedrossian, Elsa Biston, Susanne Blumenthal, Chaya Czernowin, Hanna Eimermacher, Sara Glojnaric, Vimbayi Kaziboni, Klangforum Wien, George Lewis, Robin Minard, Neue Vocalsolisten, Enno Poppe, Claudia Scroccaro, Simon Steen-Andersen, SWR Experimentalstudio, SWR Symphonieorchester, SWR Vokalensemble, United Instruments of Lucilin, Yarn/Wire u. a.Karl-Sczuka-Preis an Martin BrandlmayrTraditionell fand am Abschlusstag der Donaueschinger Musiktage auch die Überreichung des Karl-Sczuka-Preises statt, mit dem SWR herausragende Werke der Radiokunst auszeichnet. Gewinner des Karl-Sczuka-Preises 2023 ist Martin Brandlmayr, dem für sein Stück "Interstitial Spaces" der mit 12.500 Euro dotierte Hauptpreis verliehen wurde. Leona Jones (*1959) erhielt für ihr Hörstück "babblesnatch" den Förderpreis. Das "Karl-Sczuka-Recherchestipendium in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut" ging an Katharina Zimmerhackl für ihr Hörstück "Soliloquy with Ape".Veranstalter der Donaueschinger Musiktage ist die Gesellschaft der Musikfreunde in Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen, dem Südwestrundfunk und dem SWR Experimentalstudio.Die Donaueschinger Musiktage 2023 werden als kultureller Leuchtturm durch die Kulturstiftung des Bundes gefördert. Die Kulturstiftung des Bundes wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Weitere Förderer sind das Land Baden-Württemberg und die Ernst von Siemens Musikstiftung.Videos, Bilder, Texte und Ausschnitte von Proben, Konzerten und Performances unter swr.li/abschluss-donaueschinger-musiktage. Pressefotos der Veranstaltungen in Druckqualität sind jederzeit auf Anfrage erhältlich (s. Pressekontakt) und stehen ab Montag, 23. Oktober 2023, ab 13 Uhr auch auf ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/).Weitere Informationen unter SWRKultur.deBildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.dePressekontakt:Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.deStefan Stahnke, Tel. 030 3478 1984, st@worteuebermusik.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5631808