Krypto News: Darum wird der Bitcoin-Kurs 2024 wahrscheinlich durch die Decke gehen

Der Bitcoin-Kurs hat in der Kryptowelt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, doch 2024 könnte ein besonders bedeutendes Jahr für die führende Kryptowährung werden. Verschiedene Faktoren, von behördlichen Entscheidungen bis hin zu Marktmechanismen, könnten zusammenkommen, um den Preis in bisher ungeahnte Höhen zu treiben.

ETF-Zulassung treibt Optimismus

Als die US Securities and Exchange Commission (SEC) entschied, sich nicht gegen das Urteil im Grayscale-Fall zu wehren, schlug diese Nachricht positive Wellen im Kryptospace. Für viele Marktbeobachter und Investoren war diese Entscheidung ein starkes Signal und ein Schritt in Richtung der Annahme und Integration von Kryptowährungen in das traditionelle Finanzsystem.

Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Zulassung von Bitcoin ETFs. ETFs, oder börsengehandelte Fonds, bieten Anlegern eine Möglichkeit, in eine Sammlung von Vermögenswerten zu investieren, ohne jeden einzelnen direkt besitzen zu müssen. Ein Bitcoin ETF würde es also traditionellen Investoren ermöglichen, indirekt in Bitcoin zu investieren, ohne sich direkt mit dem Kauf, der Lagerung oder der Sicherheit von Bitcoins auseinandersetzen zu müssen. Die Zulassung eines solchen Instruments könnte daher einen massiven Zustrom von Kapital in den Bitcoin-Markt bedeuten.

The momentum that Bitcoin is creating is outright super strong.



You can't deny this.



This and the upcoming inevitable approval of the Bitcoin Spot ETF could easily send it to $40,000. pic.twitter.com/9FWXSOYEy4 - Crypto Rover (@rovercrc) October 22, 2023

Die Entscheidung der SEC, sich nicht gegen Grayscale zu stellen, wurde in der Kryptogemeinschaft weitgehend als positives Zeichen gewertet. Es zeigt, dass die regulatorischen Hürden, die bisher den Fortschritt behindert haben, möglicherweise nach und nach abgebaut werden.

Doch was vielleicht noch ermutigender ist, sind die Gerüchte und Anzeichen von aktiven Dialogen zwischen der SEC und verschiedenen ETF-Antragstellern. Große Finanzinstitutionen wie BlackRock und Fidelity haben bereits ihr Interesse bekundet und Anträge für Bitcoin ETFs eingereicht. Wenn solche Schwergewichte der Finanzwelt aktiv in den Markt eintreten, könnte dies das Vertrauen in Kryptowährungen als legitime und dauerhafte Anlageklasse weiter stärken.

Marktreaktionen und Preisprognosen

Wenn es um bedeutende regulatorische Entwicklungen geht, wie die mögliche Zulassung von Bitcoin ETFs, werden die Reaktionen im Kryptospace umso intensiver. Ein kürzlich aufgetretener Vorfall, bei dem der Bitcoin-Preis auf eine Falschmeldung über die Zulassung eines ETF durch BlackRock sprunghaft anstieg, bot einen Einblick in das Ausmaß der Marktreaktionen. Dieser unerwartete Kurssprung verdeutlichte die Sensibilität und das enorme Interesse der Anleger an solchen regulatorischen Entwicklungen.

Der rasante Preisanstieg aufgrund der Falschmeldung zeigt, welches Potenzial in der tatsächlichen Zulassung eines Bitcoin ETF steckt. Investoren und Marktbeobachter sind sich einig, dass eine echte Zulassung zu einem noch stärkeren Bullenmarkt führen könnte, da dies das Vertrauen in Bitcoin als Anlageklasse stärken und eine Flut von institutionellem Kapital in den Markt bringen würde.

Bitcoin price could rise to between $42,000 and $56,000 if the proposed BlackRock spot BitcoinETF is approved by the SEC - according to digital assets financial services platform Matrixport.BTC Crypto $BTC - BNB Swap (@BNBSwap) October 22, 2023

Matrixport, ein bekannter Dienstleister im Krypto-Bereich, hat in diesem Zusammenhang beeindruckende Preisprognosen veröffentlicht. Mit Vorhersagen eines Bitcoin-Preises zwischen 42.000 $ und 56.000 $ im Falle einer ETF-Zulassung beleuchtet Matrixport die optimistische Stimmung vieler Analysten und Experten. Ein solcher Preisanstieg würde bedeutende Kursgewinne von 40 bis 90 % in den kommenden Monaten darstellen, ein enormer Sprung, der das Ausmaß der Marktbegeisterung für solche Entwicklungen widerspiegelt.

Makroökonomische Faktoren und zukünftige Trends

Bitcoins Preis wird nicht nur von kryptospezifischen Ereignissen beeinflusst, sondern auch von globalen makroökonomischen Trends und Entwicklungen. Diese Makrofaktoren können oft erheblichen Einfluss auf die Preisentwicklung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen haben.

Gutes Beispiel für solch einen Einfluss ist das Phänomen des Bitcoin-Halvings. Alle vier Jahre halbiert sich die Belohnung für das Mining eines Bitcoin-Blocks, ein Ereignis, das in der Vergangenheit zu erheblichen Preisanstiegen führte. Diese Halbierungen, auch bekannt als "Halvings", reduzieren das Angebot an neu geschöpften Bitcoins, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage zu Preissteigerungen führen kann. Mit dem nächsten Halving, das 2024 eintreten wird, könnte dieser zyklische Trend erneut einen Aufwärtsschub für den Bitcoin-Preis bedeuten.

Ebenfalls ein entscheidender Makrofaktor ist die Geldpolitik, insbesondere die Zinspolitik der Zentralbanken. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren derzeitigen Zyklus von Zinserhöhungen im Jahr 2024 beenden und möglicherweise sogar mit Zinssenkungen beginnen könnte. Historisch gesehen haben niedrigere Zinsen dazu geführt, dass Investoren risikoreichere Anlagen suchen, um höhere Renditen zu erzielen. Dies könnte zu erhöhten Investitionen in Bitcoin führen, da es als potenziell renditestarke Anlage gesehen wird.

Darüber hinaus zeichnet sich ein weiterer interessanter Trend ab: Trotz der Volatilität und des Risikos, die mit Kryptowährungen verbunden sind, beginnen viele Investoren, Bitcoin als "sicheren Hafen" zu betrachten. In Zeiten geopolitischer Unsicherheit, steigender Ölpreise oder Marktturbulenzen könnten sich Anleger vermehrt Bitcoin zuwenden, um ihr Portfolio zu diversifizieren und gegen mögliche Marktabschwünge abzusichern.

