Bitcoin und andere digitale Währungen erleben derzeit einen Aufschwung, nachdem sie sich von einem früheren Ausverkauf in der Woche erholten und nun nahe ihren jüngsten Höchstwerten liegen. Der Optimismus der Marktteilnehmer bezüglich weiterer Kursgewinne wird durch die saisonalen Trends verstärkt. Aktuell ist der Bitcoin-Preis leicht im Plus, was ihn in die Nähe der kritischen Marke von 38.000 US-Dollar bringt. Diese Marke hatte sich als schwierig zu halten erwiesen und markiert den höchsten Stand des Bitcoin seit dem Einbruch in den Bärenmarkt im Mai 2022. Zu Wochenbeginn zeigte sich Bitcoin widerstandsfähig gegen einen Ausverkauf, der durch Eingeständnisse von Binance und seinem CEO …