URAN ÜBER 70 DOLLAR: Sensationelle Bohrergebnisse! Diese Aktie ist eine Einladung für Investoren

Anzeige / Werbung

Uranpreis stabil über 70 Dollar! Charttechnisch alles perfekt! Und jetzt stimmen hier auch noch die Bohrergebnisse! Diese Aktie läßt Anleger jetzt von Kursen über 1 CAD träumen. Geht jetzt alles ganz schnell?

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir bei Aktien.news ausführlich über das Uran-Explorationsunternehmen Strathmore Plus. Die Smallcap-Aktie besitzt im wichtigsten Uran-Staat der USA Wyoming mehrere vielversprechende Liegenschaften auf denen zum Teil bereits in der Vergangenheit Uran abgebaut wurde.



Der Energierohstoff Uran hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der erfolgreichsten Anlegerthemen entwickelt und der Preis für das Pfund U3O8 konnte alleine in den letzten Wochen um über 50% zulegen.



Damit sind auch die Uranaktien enorm in den Fokus der internationalen Investoren getreten. Mit Aktien wie der von Strathmore Plus haben Anleger ebenfalls ordentliche Kursgewinne einfahren können.



Dennoch dürfte der bisherige Preisanstieg wohl nur der Anfang gewesen sein. Strathmore verkündete diese Woche die ersten Bohrergebnisse, und diese haben es in sich.





Signifikante Uranvorkommen beim Agate Projekt



Seit einigen Wochen drehen sich die Bohrer bei Strathmore Plus (WKN: A3DQAW) nun schon und besonders auf dem vielversprechenden Agate Projekt sind die ersten 12 Bohrlöcher nunmehr abgeschlossen.



Am 16. Oktober veröffentlichte Strathmore Plus die Resulte dieser Initialbohrungen und konnte dabei eine ausgezeichnete und vor allem direkt unter der Oberfläche liegende Uran-Mineralisierung bestätigen. Interessant war dabei die Aussage, dass sich die Lagerstätte für die viel kostengünstigere In-Situ (Vor-Ort) ISR-Förderung eignet.



Nur drei Tage später dann die noch wichtigere Pressemeldung: Strathmore veröffentliche die Bohrergebnisse von weitern 16 Bohrlöchern und bestätigte dabei, dass man nur 250 Meter von den anfänglichen Suchgebieten eine weitere radioaktive Lagerstätte definieren konnte. Das Bohrloch AG-10-23 enthält über eine Strecke von 16 Fuss einen Urangehalt von 0,081% U3O8.



Der Abstand zum bisher bekannten Deposit ist dabei eine mittlere Sensation, bestätigt er doch, dass da wohl noch viel größere Mengen an Uran vorhanden sein dürften als ursprünglich erwartet.





Und auch wenn der neue Wert mit unter 0,1% nicht besonders hoch erscheint muß man bedenken, dass sich die Entdeckung unmittelbar unter der Oberfläche befindet und damit enorm günstig abzubauen ist. Bei der angesprochenen ISR-Förderung muß bspw. nicht tief gegraben werden, was besonders mit Bezug auf Transport- und Entsorgungskosten wichtig ist.



Interessant ist dabei auch die Tatsache, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Agate Projekt mit Ur-Energy ein weiteres Uranunternehmen aktiv ist, dessen Shirley Basin Projekt ebenfalls die ISR-Förderung anwendet. Die folgenden Angaben zur Lagerstätte von Ur-Energy zeigen, wie lukrativ eine solche niedriggradiger Lagerstätte sein kann:





Denn auch das Shirley Basin Projekt enthält lediglich 0,118% U3O8. Aber genau wie bei Strathmore machen die Oberflächennähe und die ISR-Förderung das Projekt profitabel.



Ur-Energy hat zudem seit einigen Monaten mit Strathmore Plus eine Kooperation begonnen, die das kleinere Strathmore in gleich mehreren Aspekten unterstützt. Gerade im Bereich der Förderung sowie der Verarbeitung dürfte diese Zusammenarbeit für Strathmore Gold wert sein.





Um das ganze einmal in Zahlen zu verdeutlichen, besitzt Ur-Energy bereits jetzt eine Marktkapitalisierung von rund 500 Mio. CAD, während Strathmore Plus aktuell mit nur rund 30 Mio. bewertet wird.



Weitere Bohrergebnisse von insgesamt 100 Bohrlöchern (!!!) über eine Strecke von 15.000 Fuss, die während der ersten Phase der Exploration bei Agate genehmigt wurden, dürften in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.



Wenn allein die ersten zwei Ergebnisse direkten Einfluss auf den Aktienkurs genommen haben, dürfte es klar sein dass weitere Top-Ergebnisse die Aktie in den nächsten Wochen auf ein neues Allzeithoch bei über 1 CAD anheben dürften.

Ist Strathmore das beste Early-Stage Uranprojekt in den USA?



Über die Wichtigkeit, die Uran mittlerweile bei den Energieträgern einnimmt, möchten wir an dieser Stelle nicht mehr weiter eingehen. Zu offensichtlich ist die Tatsache, dass Nuklearenergie mittlerweile auch bei den meisten Grünen und Alternativen wieder akzeptiert wird. In einem ausgewogenen, und vor allem umweltfreundlichen Energiemix wird Uran unserer Meinung nach in den kommenden Jahren wieder den Spitzenplatz einnehmen.



Das wird auch durch die wachsende Anzahl von neuen ultramodernen Reaktoren bestätigt. Alleine in China und Indien, aber auch bspw. in Polen ist aktuell eine dreistellige Anzahl von neuen Brütern geplant.



Wo das Uran dafür herkommen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Im Nachklang zu Fukushima wurden in der letzten Dekade fast alle wichtigen Uranquellen vernachlässigt bzw. abgebaut, so dass der Markt aktuell eine krasses Angebotsdefizit erfährt.

Uran war zuletzt von den Russland-Sanktionen ausgenommen



Da jetzt auch noch über ein Embargo von russischem Uran in die USA nachgedacht wird, könnte sich die Lage vor allem in Amerika in den kommenden Monaten noch einmal verschärfen.



Im Moment werden rund 20% des amerikanischen Stroms von Atomkraftwerken produziert. Den Großteil der genutzten Urans beziehen die amerikanischen Energiekonzerne dabei aus Kasachstan, Usbekistan, aber auch aus Russland.



Denn obwohl die Uranvorkommen in den USA selbst eigentlich zu den größten der Welt zählen, war eine lokale Förderung bei den bisherigen Preisen rund um die 50 Dollar pro Pfund nicht machbar. Mit dem ansteigenden Preis dürfte der Fokus nun aber bald endlich auf lokalen Quellen liegen.







Lokaler als Strathmore Plus geht nicht



Damit wären wir wieder bei Strathmore Plus. Der kleine Player hat gleich mehrere Uran-Projekte in Wyoming in Angriff genommen, von denen neben Agate mindestens noch eines das Potenzial für eine zukünftige Förderung besitzen.



Wie bereits oben erwähnt, werden die Weichen für einen zukünftigen Abbau in den nächsten Wochen gestellt, wenn das Unternehmen weitere Bohrergebnisse präsentiert.



Was uns aktuell besonders überrascht hat, sind die Ergebnisse des Agate Projekts. Denn eigentlich hatten wir die richtig guten Ergebnisse erst beim Night Owl Projekt erwartet, auf welchem auch in Kürze erste Ergebnisse vorliegen dürfen.

Das Night Owl Projekt



Night Owl ist von den drei Strathmore Projekten eigentlich das vielversprechendste Projekt. Night Owl befindet sich wie Agate im Shirley Basin in Wyoming, einer Gegend die historisch in den USA als eines der Hauptfördergebiete für Uran gilt. Zu den anderen Unternehmen, die in der Gegend aktiv sind, zählen u.a. Cameco, enCore Energy, Ur-Energy und UEC.



Bereits in der Vergangenheit wurde bei Night Owl Uran gefördert. In den 60er Jahren produzierte die Mine insgesamt 93 Tonnen Uran mit einem U3O8-Gehalt von 0,24%.



Der oberflächennahe Abbau wurde allerdings auch in dieser Zeit wieder eingestellt, da sich die Förderung zu den damaligen Preisen von 7 Dollar nicht lohnten. Dennoch wußten schon die damaligen Betreiber, dass noch Unmengen an Uran vorhanden sein dürften.



Seit dieser Zeit wurde bei Night Owl auch nicht mehr nach weiteren Ressourcen gesucht. Erst Strathmore möchte nun wieder mit moderner Exploration beginnen.





Bevor man das Projekt allerdings in Angriff nimmt, sicherte sich das Management um Dev Randhawa, selbst eine Ikone im Uranbereich, noch zahlreiche umliegende Ländereien. Im Dezember 2022 erweiterte Strathmore so die Fläche des Night Owl Projekts um 640 Acres und um insgesamt rund 300% der ursprünglichen Größe.



Der damalige Move von Strathmore sorgte dafür, dass viele Kenner bereits da schon vermuteten, dass Randhawa wohl etwas mehr weiß als die anderen!



Vice President Terrence Osier kommentierte den Erwerb der umgebenden Grundstücke so: "Wir haben diese umliegenden Claims übernommen, da diese die gleiche geologische Formation beinhalten wir unsere bestehenden Gebiete. Die Ergebnisse unserer geologischen Untersuchungen zeigen zahlreiche weitere und beeindruckende radioaktive Gebiete an, die vom Kern her genau wie Night Owl aussehen.



Bei Night Owl möchte Strathmore auch noch in diesem Jahr mit dem Bohrungen beginnen, nachdem das Unternehmen bereits im Mai einen Antrag für Bohrgenehmigungen eingereicht hatte. Läuft alles nach Plan, können bei diesem Projekt in Kürze rund 30 Bohrstellen in Angriff genommen werden.



Das Beaver Rim Projekt



Beaver Rim unterscheidet sich von Agate und Night Owl insofern, als dass das Projektgebiet sich in den sogenannten Gas Hills befindet. Dabei handelt es sich um eine Gegend, die in den USA zu den wichtigsten Uranabbaugebieten überhaupt handelt.



Üblicherweise sind die Lagerstätten im Gas Hill District hochgradiger, dennoch aber ebenfalls kostengünstig förderbar.



Zwischen den 1950er und 1980er Jahren wurde in der Gegend extensiv Uran gefördert. Mit den zuletzt niedrigen Uranpreisen lohnte sich bereits in den 1990er Jahren ein Abbau nicht mehr. In den letzten Monaten wendet sich das Blatt nun, und Gas Hill ist wieder in den Fokus der Uraninvestoren geraten.

Cameco ist vor Ort aktiv



Der größte Player vor Ort ist Cameco mit einer Marktkapitalisierung von über 15 Mrd. Dollar. Das Beaver Rim Projekt von Strathmore grenzt unmittelbar an Cameco's Gas Hills Peach Projekt an, auf welchem Cameco bereits jetzt rund 13,3 Mio. Pfund U3O8 bestätigt hat. Wetiere 6 Mio. Pfund sind bisher noch in der niedrigen "Inferred" Kategorie eingestuft.



Auf Grund der Nähe zu Cameco's Vorzeigeprojekt ist es nicht unwahrscheinlich, dass die bestätigte Mineralisierung auch auf dem Beaver Rim Projekt von Strathmore weiterläuft.



Sollte sich dies in Zukunft bestätigen, ist Beaver Rim so etwas wie ein Joker für den Uran-Explorer.







Der Vorgänger von Strathmore Plus, Strathmore Minerals, führte auf dem Grundstück übrigens bereits 2012 erste Untersuchungen durch und identifizierte dabei gleich mehrere Uranmineralisierungen.



Insgesamt werden in den Gas Hills noch zwischen 50 und 100 Mio. Pfund Uran vermutet, wobei der Großteil davon eher im Süden, also in der Gegend von Beaver Rim, vermutet wird.



Unser eindeutiges Fazit



Strathmore Plus befindet sich noch immer in der absoluten Frühphase seiner Entwicklung. Das herausragende Management hat die Weichen für die Zukunft aber gestellt und das Einzige was jetzt noch zu einem deutlichen Kursausbruch nach oben fehlt, ist ein kleiner Funke.



Dieser könnte sich aber bereits in den kommenden Tagen entzünden, wenn das Unternehmen weitere Bohrergebnisse vermelden kann.



Der Gesamtmarkt bei Uran sieht einer außerordentlich rosigen Zukunft entgegen und es sind jetzt die kleinen Player wie Strathmore, die im Zuge der Uranpreisentwicklung und -spekulation einen Kurssprung erleben dürften.



Denn bei aktuell noch rund 24 Mio. Euro Marktkapitalisierung handelt das Unternehmen deutlich unter Wert. Im nächsten Schritt erwarten wir relativ zeitnahe ein Knacken der 1-CAD-Marke (0,70 €).



Wenn dann die nächsten Ergebnisse und News stimmen, sind auch deutlich höhere Kurse und eine Marktbewertung von bis zu 100 Mio. kanadische Dollar in den nächsten 3-6 Monaten möglich. Dies würde einem Kursanstieg von 215% entsprechen!

Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Aktien.news. Bitte abonnieren Sie auch unseren kostenlosen Newsletter unter www.aktien.news/newsletter



Aktien.news ist ein Service der:

Dot.news Finanzmedien Ltd.

Flat 285 - 61 Praed Street

London W2 1NS

Großbritannien





?

Disclaimer



Wichtige Informationen und Pflichtmitteilungen gemäß §86 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie gemäß Finanzanlageverordnung (FinAnV).



Wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung:



Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden. Alle unsere Studien stellen grundsätzlich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten da. Konsultiere vor etwaigen Anlageentscheidungen bitte unbedingt in Deutschland oder anderen Ländern gesetzlich zugelassene Berater bei Banken und Finanzdienstleistern. Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise: - Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz) - Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV-Hochrechnung) - Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz) - Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko - Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz).



Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlust-Möglichkeiten bis hin zum Totalverlust, sowohl in beide Handelsrichtungen, als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze. Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential.



Hinweis zu Informationsquellen:



Die Zuverlässigkeit von Informationsquellen wird von uns vor deren Verwendung ausführlich geprüft und von uns entsprechend ihrer Glaubwürdigkeit und Bedeutung subjektiv bewertet. Dabei entscheiden wir nach eigenen Maßstäben, welche Quellen wir für relevant, zu konservativ oder zu optimistisch halten. Letztendlich legen wir unsere Empfehlungen aufgrund unserer persönlichen Einschätzungen fest. Bei der Informationsbeschaffung greifen wir auf zahlreiche öffentlich zugängliche Quellen zurück wie z.B. Pressemitteilungen, Ad-Hoc-Mitteilungen, Unternehmensmeldungen, Firmenpräsentationen, Publikationen und Artikeln zum besprochenen Unternehmen, gängige Finanzmedien im In- und Ausland sowie auf Unternehmens- oder Branchen-Analysen Dritter. In unseren Publikationen werden ausschließlich öffentlich verfügbare Informationen und Quellen, sowie vom Unternehmen selbst verbreitete Informationen verwendet.



Hinweis zur Haftung:



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. und die jeweiligen Redakteure übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Fehler, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in Gesprächen und Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen, Planungen und Beurteilungen sowie alle weiteren Aussagen bezüglich Wert- und Schuldpapieren jeglicher Art. Jegliche Investmenterfolge, die auf dieser Webseite als Beispiel herangezogen werden, sind fiktiv und dürfen unter keinen Umständen als erwartete Ergebnisse angesehen werden. Die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren könnte, wird kategorisch ausgeschlossen. Des weiteren kommt auch keine vertragliche Beziehung zwischen der Dot.news Finanzmedien Ltd. und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Bei den Besprechungen von Unternehmen auf unserer Webseite handelt es sich nicht um Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und/oder werbliche Texte. Sie erfüllen deshalb nicht die Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen bzw. Anlageempfehlungen. Mit Blick auf ein Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass Webseiten durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Die Dot.news Finanzmedien Ltd. distanziert sich daher ausdrücklich und vollumfänglich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Webseite und macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen.



Hinweis zu bestehenden Interessenkonflikten:



Der Ersteller dieser Publikation sowie mit ihm verbundene Personen halten Aktien an der empfohlenen Gesellschaft. Außerdem erfolgen für die Erstellung dieser Empfehlung finanzielle Zuwendungen an den Herausgeber und die Redakteure. Der Herausgeber und mit ihm verbundene Personen stellen ausdrücklich klar, dass sie beabsichtigen, im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt der Empfehlung, Verkaufsaufträge in der entsprechenden Aktie auszuführen.



Hinweis zum Datenschutz:



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. gibt Deine Daten nicht an externe Dritte weiter. Aufgrund der neuen Datenschutz Grundverordnung bitten wir Dich, unsere Datenschutzerklärung gründlich zu lesen.



Hinweis zur geographischen Eingrenzung des Angebots:



Die Nutzung dieses Informationsangebots ist ausschließlich natürlichen Personen vorbehalten, die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Allen anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Personengruppen ist die Nutzung, wie auch der Zugang zu dieser Webseite nicht gestattet. Diese Einschränkung gilt für alle im Ausland lebenden natürlichen und juristischen Personen oder Personengruppen, insbesondere Staatsbürgern der USA, Kanadas, Australiens oder Großbritanniens. Die Informationen auf dieser Webseite dürfen weder direkt noch indirekt in die USA, Großbritannien, Australien oder Kanada oder an Personen und Personengruppen, die ihren Wohnsitz in Kanada, USA, Australien oder in Großbritannien haben, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder dort verteilt werden.



Hinweis zur Handhabe der internen Organisationspflichten:



Aufgrund der geringen Unternehmensgröße des Herausgebers, ist eine interne Kontrolle der Compliance-Prozesse der an dieser Publikation mitwirkenden Mitarbeiter und sonstigen Beteiligten überschaubar.



Hinweis zum Urheberrecht:



Die auf dieser Webseite und auf angeschlossenen Medien (z.B. E-Mail, Twitter, Facebook) veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Links zur Website des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der Website. Fotos und Bilder auf der Webseite dürfen nicht geteilt werden, insofern der Veröffentlicher nicht selbst die Erstrechte bei Fotolia erworben hat. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. Solltest Du etwaige Verstöße bemerken, bitten wir Dich uns darauf hinzuweisen. Beachten bitte: Der Inhalt unserer Artikel, Mails oder anderweitiger Veröffentlichungen im Börsenbrief oder sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook ist ausschließlich für den oder die bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Du nicht der Adressat dieser Artikel, Mails oder anderweitiger Veröffentlichungen im Börsenbrief oder sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook oder dessen gesetzlicher Vertreter sein solltest, beachten bitte, dass jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser Artikel, Mails oder anderweitiger Veröffentlichungen im Börsenbrief oder sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook unzulässig ist. Verfälschungen des ursprünglichen Inhalts dieser Nachricht bei der Datenübertragung können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. hat ihre Tätigkeit gemäß §86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

?

Enthaltene Werte: CA86308P1027