Die Energiewende in Nordamerika und in der Europäischen Union ist im vollen Gange und der Ausbau der erneuerbaren Energie ist in den meisten Ländern der westlichen Welt allein durch die vielen Windräder und Photovoltaikanlagen nicht zu übersehen. Auch wenn derzeit noch weniger Sichtbarkeit für den nächsten Superzyklus der Wasserstoffproduktion herrscht, so ist die gesetzliche Basis dafür längst gelegt. Allein in Westeuropa soll die Elektrolysen-Kapazitäten für die Wasserstoffherstellung von derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...