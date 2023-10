EQS-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

ATOSS Software AG: Münchner Workforce Spezialist zeigt auch im dritten Quartal unvermindert starkes Wachstumstempo und hohe Profitabilität - Ausblick für 2023 angehoben



23.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die ATOSS Software AG konnte auch im dritten Quartal 2023 ihre dynamische Entwicklung des ersten Halbjahres weiter fortsetzen und neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielen. So stieg der Konzernumsatz in den ersten drei Quartalen sehr deutlich um 35 Prozent auf Mio. EUR 110,3 (Vj. Mio. EUR 81,9). Das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional um 70 Prozent auf Mio. EUR 36,7 (Vj. Mio. EUR 21,6) bei einer EBIT-Marge zum Umsatz von 33 Prozent (Vj. 26 Prozent). Vor dem Hintergrund der anhaltend starken Geschäftsentwicklung geht der Vorstand davon aus das Geschäftsjahr 2023 erneut mit Rekordwerten oberhalb seiner zum Halbjahr angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognose abzuschließen. München, 23. Oktober 2023 Die ATOSS Software AG blickt auf ein sehr erfolgreiches drittes Quartal mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und Ergebnis zurück. Die dynamische Entwicklung der Gesellschaft konnte ungeachtet der Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds erneut eindrucksvoll gesteigert werden. So wuchs der Konzernumsatz in den ersten drei Quartalen sehr deutlich um 35 Prozent auf Mio. EUR 110,3 (Vj. Mio. EUR 81,9). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 40 Prozent Mio. EUR 79,0 (Vj. Mio. EUR 56,3) auf den Bereich Software, der weiterhin maßgeblich vom Ausbau des Cloudgeschäfts beeinflusst wird. In Summe erhöhten sich die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen um 60 Prozent auf Mio. EUR 38,4 (Vj. Mio. EUR 24,0) und machen nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 35 Prozent (Vj. 29 Prozent) aus. Des Weiteren ist der Umsatzrekord im Bereich Software insbesondere auch durch die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Einmalumsätze mit On-Premises Lizenzen bedingt. Zusammen mit den um 14 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 26,5 (Vj. Mio. EUR 23,3), sind die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich insgesamt um 37 Prozent auf Mio. EUR 64,9 (Vj. Mio. EUR 47,3) gewachsen. Ungeachtet des starken Anstiegs der Softwarelizenzerlöse bewegt sich der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud und Wartung an den gesamten Umsatzerlösen mit 59 Prozent (Vj. 58 Prozent) leicht über Vorjahresniveau. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten in den ersten neun Monaten auf Mio. EUR 24,2 (Vj. Mio. EUR 20,4) ausgebaut werden. Die Auftragslage des Münchner Softwarespezialisten für Workforce Management Lösungen entwickelte sich insgesamt erfreulich. Grundlage hierfür sind die Auftragseingänge für neue Lizenzsubskriptionen und Einmallizenzen bei Neu- und Bestandskunden, die ungeachtet der Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmendaten auf dem hohen Niveau des Vorjahres liegen. In Folge entwickelten sich die für die Auftragslage wesentlichen Kennzahlen insgesamt positiv. Dies zeigt sich insbesondere beim Cloud order backlog von Mio. EUR 58,9 (31.12.2022: Mio. EUR 43,3). Der Cloud order backlog gibt dabei die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloudnutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate an. Zusätzlich beinhaltet diese Cloud Kennziffer den Cloud Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) aus aktuellen Cloud-Nutzungsgebühren, die sich gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2022 um 35 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 55,3 (31.12.2022: Mio. EUR 41,0) erhöhte. Der gesamte ARR (bestehend aus Cloudnutzungsgebühren und Wartungserlösen) stieg zum 30. September 2023 um 22 Prozent auf Mio. EUR 91,3 (31.12.2022: Mio. EUR 74,8). Der On-Premises order backlog beträgt aufgrund hoher Realisierung von Einmallizenzumsätzen Mio. EUR 4,9 nach Mio. EUR 7,3 zum 31.12.2022. Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt zum 30. September 2023 mit 33 Prozent (Vj. 26 Prozent) - ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen R&D-Investitionen aus dem Ausbau der Technologieführerschaft und dem kontinuierlichen allgemeinen Personalaufbau -vor allem aufgrund des starken Anstiegs von Einmallizenzumsätzen oberhalb des vom Vorstand für das Gesamtjahr 2023 prognostizierten und zum Halbjahr bereits angehobenen Niveaus von rund 30 Prozent. Bedingt durch die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten 9 Monate erhöhte sich auch die Konzernliquidität um 56 Prozent sehr deutlich auf Mio. EUR 87,8 (Vj. Mio. EUR 56,2). Die anhaltende Stabilität und beeindruckende Profitabilität - verbunden mit äußerst positiven Marktprognosen - belegen, dass das Wachstumspotential von ATOSS noch lange nicht ausgeschöpft ist. Die digitale Transformation der weltweiten Wirtschaft ist in vollem Gange und ATOSS partizipiert mit ihrem breiten Lösungsportfolio für Unternehmen jeder Größenordnung und Branche sowie ihrer innovativen Strategie ganz besonders von dieser Entwicklung. Vor dem Hintergrund der anhaltend positiven Wachstumsprognosen und der bisherigen eindrucksvollen Geschäftsentwicklung der letzten neun Monate steuert ATOSS nun zielsicher auf den 18. Rekordabschluss in Folge zu. Der Vorstand geht nunmehr davon aus, seine zum Halbjahr angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2023 von mindestens Mio. EUR 142 Gesamtumsatz und einer EBIT-Marge von rund 30 Prozent zu übertreffen. Hierbei geht der Vorstand von Gesamtumsätzen von jedenfalls Mio. EUR 145 für das Geschäftsjahr 2023 aus. KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 9-MONATSVERGLEICH IN TEUR 01.01.2023

- 30.09.2023 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2022

- 30.09.2022 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2023 zu 2022 Umsatz 110.261 100% 81.883 100% 35% Software 78.985 72% 56.270 69% 40% Lizenzen 14.076 13% 8.956 11% 57% Wartung 26.529 24% 23.275 28% 14% Cloud & Subskriptionen 38.380 35% 24.039 29% 60% Beratung 24.179 22% 20.444 25% 18% Hardware 4.543 4% 3.088 4% 47% Sonstiges 2.554 2% 2.081 3% 23% EBITDA 39.685 36% 24.564 30% 62% EBIT 36.734 33% 21.616 26% 70% EBT 37.088 34% 20.361 25% 82% Nettoergebnis 24.787 22% 13.749 17% 80% Cash Flow 56.986 52% 24.654 30% 131% Liquidität (1) 87.823 56.242 56% EPS in Euro 3,12 1,73 80% Mitarbeiter (3) 761 679 12%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR



Q3/23 Q2/23 Q1/23 Q4/22 Q3/22 Umsatz 37.012 37.026 36.223 32.033 28.310 Software 27.178 26.594 25.213 22.123 19.738 Lizenzen 4.744 4.647 4.685 3.651 2.872 Wartung 8.841 8.917 8.771 8.357 7.906 Cloud & Subskriptionen 13.593 13.030 11.757 10.115 8.960 Beratung 7.779 8.063 8.337 7.671 6.632 Hardware 1.184 1.565 1.794 1.388 1.102 Sonstiges 872 803 879 851 838 EBITDA 13.533 13.580 12.572 10.143 8.751 EBIT 12.526 12.615 11.593 9.186 7.763 EBIT-Marge in % 34% 34% 32% 29% 27% EBT 12.699 12.727 11.662 8.949 7.927 Nettoergebnis 8.598 8.458 7.731 5.628 5.455 Cash Flow 31.863 1.618 23.505 1.707 16.534 Liquidität (1/2) 87.823 56.887 78.951 56.827 56.242 EPS in Euro 1,08 1,07 0,97 0,71 0,68 Mitarbeiter (3) 761 735 715 693 679

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von 2,83 je Aktie am 04.05.2023 (TEUR 22.507); Dividende von EUR 1,82 je Aktie am 04.05.2022 (TEUR 14.475) (3) zum Quartals-/Jahresende



Anstehende Termine: 27.11.2023 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software AG Christof Leiber / CFO Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100 investor.relations@atoss.com



23.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com