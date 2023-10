Schlimmer geht's nimmer: Alle drei Anleiheemittenten fuhren am aktuellen Spieltag Niederlagen ein. Schalke präsentiert sich im Auflösungsmodus. Die einzig gute Entschuldigung hat der SV Werder Bremen, der in Dortmund mit 0:1 wacker kämpfte, aber trotzdem knapp verlor. Die Werderaner zählen in dieser Saison allein deshalb nicht zum direkten Abstiegskreis Richtung 2te Bundesliga, da sich mit Mainz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...