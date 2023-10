Der amerikanische Konzern Rayonier Inc. (ISIN: US7549071030, NYSE: RYN) schüttet am 29. Dezember 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 28,5 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 15. Dezember 2023. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,14 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 25,50 US-Dollar (Stand: 20. Oktober 2023) 4,47 Prozent. ...

