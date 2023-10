Bei der Konferenz Baby got Business hat Ann-Katrin Schmitz die Social-Media- und Influencer-Marketing-Trends für 2024 vorgestellt. Wir steuern auf das Jahresende 2023 zu - Zeit, auf das kommende Jahr und seine Trends zu schauen. "Wir werfen ja immer gern einen Blick in die Glaskugel", so die Social-Media-Marketing-Expertin Ann-Katrin Schmitz. Bei der Baby-got-Business-Konferenz 2023 hat sie die Trends für das Social-Media- und das Influencer-Marketing ...

