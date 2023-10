Für die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) ging die vergangene Börsenwoche mit einem Dämpfer zu Ende. Der Titel des Leverkusener Chemie- und Pharmariesen beendete den Handel am Freitag auf einem neuen Jahres- und zugleich Zwölfmonatstief. Was drückt auf die Stimmung? Bayer vorgestellt Die Bayer AG ist einer der weltgrößten Chemie- und Pharmakonzerne. Der Konzern ist in die drei Geschäftsbereiche Pharmaceuticals (rezeptpflichtige Arzneimittel), Consumer Health ...

Den vollständigen Artikel lesen ...