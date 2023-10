Der DAX (WKN: 846900) hat in der vergangenen Woche weiter an Halt verloren. Der Nahost-Konflikt und die Sorgen vor einem möglichen Flächenbrand treiben die Käufer in die Defensive. Stattdessen sind sichere Anlagen wie Anleihen und Gold gefragt. Mit dem Rutsch unter die 15.000-Punkte-Marke und dem Fall auf ein neues 7-Monats-Tief haben die Bären ihre Position weiter verbessert. Wie geht es nun weiter? Nach einem zaghaften Wochenbeginn mit leichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...